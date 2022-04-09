Як Росія створює фейки: режисерка розповіла, що її відео використали для пропаганди

Для виправдання своїх злочинів російські пропагандисти готові створювати чималу кількість фейків. Правда деколи самі росіяни розвінчують їх.

На Росії вирішили виправдати звірства своїх окупантів, які ті здійснили в Бучі та інших містах та селах навколо Києва. Для цього в інтернеті почали публікувати кадри, де нібито українці розкладають манекени, які й мали б бути трупами в Бучі.

Варте уваги Путінське ЗМІ запостило інформацію про вибух у Краматорську заздалегідь

Традиційно для Росії, спочатку це зробили в маргінальних групах та пабліках. А потім дійшли й до всеросійських пропагандистських ЗМІ – його показали в ефірі "Россия 24".

Та цього разу вони знову "прокололися". Виявилося, що це відео зі зйомок серіалу з російського Всеволожська. Цей епізод знімали там 20 березня.

І коли режисерка Надія Колобаєва побачила це перший раз в соцмережах, вона написала про це в коментарях. Але її швидко забанили, а коментар видалили.

Натомість постановнику трюків почали погрожувати. Адже на цих кадрах він у камуфляжній формі, тож його прийняли за українця.

Та коли на наступний день це вийшло на всеросійському телебаченні, постановник трюків вирішив подати до суду. Вже після цього відео прибрали з сайту.

Дивіться розповідь режисерки про створення російського фейку