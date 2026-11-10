Понад 5400 контрактників із 43 держав: як Росія вербує африканців через радіоефір

Росія залучила до армії 5451 громадянина з 43 країн Африки станом на жовтень 2026 року. Замість обіцяної цивільної роботи іноземців кидають у піхотні штурми на передовій в Україні.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, державне інформаційне агентство Sputnik облаштувало власні редакційні центри в Йоганнесбурзі та Дар-ес-Саламі. Через партнерські радіостанції планують поширювати кремлівські наративи кількома мовами на аудиторію майже в 300 мільйонів осіб.

Що відомо про вербування африканців на війну проти України

До мережі трансляції росіяни залучають радіокомпанії в Ефіопії, Ботсвані, Малаві, Уганді, Нігерії, Центральноафриканській Республіці, Малі, Нігері, Гвінеї та Камеруні. Основний зміст ефірів зводиться до виправдання збройної агресії проти України та просування антизахідних тез під виглядом боротьби з неоколоніалізмом.

Паралельно в інформаційному просторі континенту діє цифрова платформа GlobUs. Французька державна служба VIGINUM у своєму звіті пов'язала цю мережу з колишніми структурами Євгена Пригожина. Проєктом керують російські політтехнологи Юлія Берг та Андрей Громов, які раніше організовували інформаційні кампанії в Камеруні та Республіці Конго.

Платформа залучає місцевих журналістів і блогерів для поширення антиукраїнських матеріалів через Telegram-канали із загальною аудиторією понад 75 тисяч читачів. До цього фонд "Возрождєніє" під керівництвом Громова возив іноземців на тимчасово окуповані території України та знімав пропагандистські фільми.

Які масштаби вербування

Інформаційна обробка слугує фундаментом для заманювання іноземців до лав російських збройних сил. За перші дев'ять місяців 2026 року російська армія залучила 699 громадян Бурунді та 530 громадян Зімбабве, тоді як за весь 2025 рік ці показники становили 30 і 65 осіб відповідно.

Рекрутери заманюють чоловіків фальшивими оголошеннями про цивільну зайнятість водіями, будівельниками, логістами та охоронцями. Їм обіцяють значні виплати й російське громадянство, проте після прибуття змушують підписувати військові контракти російською мовою.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні задокументувала факти вербування іноземців шляхом обману та примусу. У рекрутів відбирають документи й мобільні засоби зв'язку, а в разі незгоди застосовують фізичне насильство та погрози.

Іноземні найманці на лінії фронту

Непідготовлених іноземців без знання мови російське командування кидає у штурми на найнебезпечніших напрямках. Слідчі ООН зафіксували випадок, коли з групи у 30 іноземних новобранців 17 загинули, п'ятеро зникли безвісти, а один повернувся пораненим.

Російські командири використовують розвідувальні безпілотники для блокування можливого відступу штурмовиків. Наразі в українському полоні перебувають десятки громадян із 18 африканських держав.

Вербування в Африці / ГУР

Нагадаємо, що Росія активно вербує найманців на Глобальному Півдні через соціальні мережі TikTok, Facebook та фальшиві агенції працевлаштування.

Також небезпека чатує й на Естонію. Частина естонської молоді продовжує здобувати освіту в російських університетах, попри численні застереження. Влада країни попереджає, що навчання в Росії може обернутися для них серйозною небезпекою.