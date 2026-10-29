Від шантажу до Росспівробітництва: майор ЗСУ розповів, як Росія шукає найманців по всьому світу

Майор ЗСУ Єгор Чечеринда заявив, що кількість учасників проєктів "Хочу жить" та "Хочу к своим" уже йде на тисячі. За його словами, Кремль вербує найманців по всьому світу через торговельні місії та Росспівробітництво.

Військовий розповів про це в ефірі 24 Каналу. Завдяки системній роботі українських розвідників іноземці та росіяни отримують реальний шанс зберегти життя і вийти з лав окупаційного війська. Спікер підкреслив, що армія противника нині тримається переважно на найманцях, яких заманюють великими виплатами або змушують воювати погрозами.

Схеми втягнення у війну та шантаж мігрантів

Українська воєнна розвідка неодноразово фіксувала факти тиску на трудових мігрантів із країн Середньої Азії та Молдови на території Росії. Чоловіків затримують за дрібні адміністративні правопорушення, після чого ставлять перед жорстким вибором: багаторічне ув'язнення або підписання контракту зі збройними силами держави-агресорки.

Водночас мережа вербування охоплює різні континенти через прикриття цивільних і державних структур.

Цей рекрутинг відбувається по всьому світу через всякі організації типу Росспівробітництво, через торговельні місії та економічні організації, які росіяни фактично використовують як філії своєї розвідки не лише для рекрутингу, але й для збору інформації в мілітарних цілях,

– зазначив військовий.

Як приклад він навів країни Африки, зокрема ПАР і Ботсвану, де участь у найманстві карається законом. Представники російських торгмісій оформлюють іноземців під виглядом цивільних поїздок, а потім відправляють їх до Москви для подальшого відправлення на фронт.

Нагадаємо, на початку жовтня уряди Кенії та Ботсвани офіційно звернулися до України з проханням посприяти поверненню їхніх громадян, яких заманили до Росії фіктивними обіцянками роботи та відправили на передову.

Ми вже писали, як російські культурні центри під назвою "Русский дом" за кордоном функціонують як бази для підготовки диверсій та збору розвідданих.

Раніше повідомлялося, що Кремль розгорнув масове вербування найманців в африканських країнах через обіцянки високих зарплат та громадянства.