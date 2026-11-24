Російська пропаганда намагається залякати європейські суспільства, звинувачуючи країни Заходу в провокаціях та намагаючись зламати підтримку Києва. Політолог Валентин Гладких в ефірі 24 Каналу розповів про стратегію Кремля, заяви європейських популістів і передумови для перелому на фронті.

Російські пропагандисти та офіційні рупори Кремля активно розгортають інформаційні кампанії навколо Калінінграда та звинувачують Польщу, Німеччину і Литву в нібито участі у війні. Таким чином агресор намагається виставити себе жертвою та виправдати майбутні можливі провокації.

Як Кремль розгортає чотири напрямки пропаганди?

За словами Валентина Гладких, ворожа пропаганда працює як на внутрішню, так і на зовнішню аудиторію. Усередині Росії тривають щоденні "п'ятихвилинки ненависті", а за кордоном Москва задіює ботоферми, соціальні мережі, фінансування політиків та медіаресурси на кшталт Russia Today.

Ключова ціль – це посіяти атмосферу страху, це переконати європейців відмовитися від підтримки України,

– каже Валентин Гладких.

Він пояснив, що Москва просуває наративи про те, чи варто європейцям ризикувати конфліктом із Росією заради України та чи не краще зберегти зброю для власного захисту. Крім того, ворог прагне змістити фокус уваги зі своєї агресії на вигадані "провокації" з боку НАТО.

Валентин Гладких про мету російських інформаційних атак: відео

Чи зможуть європейські популісти змінити курс ЄС?

Коментуючи заяви лідерки французьких правих Марін Ле Пен, яка виступає проти вступу України до ЄС і НАТО, політолог закликав ставитися до передвиборчої риторики спокійно. На його переконання, такі висловлювання часто є виключно політтехнологічними кроками для завоювання електорату.

Одна справа – виграти вибори, а інша справа – потім здійснювати функцію соціального управління. Ми бачили неодноразово, як люди, які приходять до влади під однією риторикою, стикнувшись з необхідністю вирішувати реальні проблеми, діють дещо відмінно, ніж заявляли напередодні,

– зазначає політолог.

Гладких додав, що в європейських політичних системах діють запобіжники та коаліційні механізми, які не дозволять радикально розвернути зовнішній курс на 180 градусів. Водночас спроби зруйнувати єдність ЄС несуть загрозу масштабної кризи для самого континенту.

Чому є підстави говорити про перелом у війні?

Оцінюючи слова президента Латвії про можливість переломного моменту на користь України вже наступного року, політолог зауважив, що для оптимізму є конкретні підстави. Зокрема, Володимир Зеленський наголошував, що Росія продемонструвала найгірші результати на полі бою за весь час повномасштабного вторгнення.

Україна і наші європейські союзники знайшли ресурс для того, щоб досягнути певних результатів, зокрема і на полі бою. Це означає, що ця динаміка може не просто зберегтися, а навіть нарощуватися,

– каже Валентин Гладких.

Політолог також наголосив на невпинному зростанні спроможності українського оборонного сектору самостійно розробляти, виготовляти та застосовувати озброєння. Яскравими прикладами цього є регулярні далекобійні удари по логістиці окупантів у Криму та систематичні спроби Служби безпеки України разом із силами оборони демонтувати незаконний Кримський міст.