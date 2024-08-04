Не вистачає й колаборантів: кого росіяни звозять на окуповані території

Російські загарбники завозять своїх людей на тимчасово окуповані території України. Зокрема, на лівобережжя Херсонщини переважно везуть тих, кого не вистачає – лікарів, вчителів, керівний склад та військових.

Про це в етері 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. Вона зауважила, що значна частина українців не хочуть співпрацювати з агресором або виїхали, тож в окупантів кадровий голод.

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Кого звозять на лівобережжя Херсонщини

На окупованих територіях України російська мобілізація не стосується лікарів, вчителів та керівний склад, адже таких людей просто не вистачає.

Окупанти везуть керівний склад з Росії, адже вже не вистачає навіть колаборантів. Деякі з них покрали гроші й у росіян, тому їх судять,

– мовила Вірлич.

Проте росіяни не хочуть їхати працювати лікарями, вчителями, тому що зарплати низькі, а вибухає системно. Тож якщо й приїжджають, то ненадовго, на декілька тижнів й не більше.

Також російські загарбники на лівобережжя Херсонщини завозять військових або навчених, або мобілізованих. Вони мають змогу навіть привести свої родини. Їх розселяють в будинки, які покинули українці, тікаючи від руського міра.

Росіяни просто відбирають житло у людей, які його покинули,

– зауважила журналістка з Херсона.

Крім того, окупанти віджали майже всі бази відпочинку. Тепер там живуть російські військові, переважно кадрові офіцери. Простих вояків розміщають у школах, які перетворили на казарми.