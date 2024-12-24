Втрати вже разючі: генерал армії розповів, як Росія використовує війська КНДР

Присутність військ КНДР на війні проти України офіційно зафіксована у вигляді поранених та вбитих іноземних бійців, низки свідчень та відеодоказів. Тому затяжний період прикритої пасивності Заходу, аби не ескалювати ситуацію та не брати на себе певні функції – минув. Союзники України повинні рішуче відреагувати на участь солдатів КНДР у війні.

Про це в етері 24 Каналу наголосив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зазначивши, що коли почали з'являтися перші дані про те, що Росія готується залучити війська КНДР у бойових діях, Європа і США зайняли позицію очікування явних доказів цього.

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Про що свідчить кількість втрат серед солдатів КНДР

Зараз, зі слів Маломужа, Захід має діяти, але мало хто хоче нині створювати ще одну модель протистояння, навіть з Північною Кореєю.

"Триває активне знищення північнокорейських солдатів, до 3000 осіб, це вже велика кількість, яка свідчить про те, що Росія застосовує війська КНДР явно у "м'ясних" штурмах. В атаках росіяни використовують не малі бойові групи, які є ефективнішими для наступу, а масштабні, наступають лавиною", – зазначив Маломуж.

Генерал армії підкреслив, що такі цифри свідчать й про те, що північнокорейські солдати беруть активну участь в бойових діях.

Загроза для Південної Кореї

Нині союзники України будуть змушені реагувати. Адже може наступити новий етап ескалації.

"Північна Корея, якщо в Росії будуть успіхи на фронті, в перспективі планує розпочати активний наступ на Південну Корею з метою захоплення півострова. І Північна Корея вже передбачає, що їй допоможе Росія. Цей формат взаємодопомоги Росії та КНДР працює проти України", – зауважив Маломуж.

Однак, зі слів генерала армії, це змусить США, Південну Корею, Японію, Європу націлювати свої ресурси задля зниження активності КНДР в Україні.