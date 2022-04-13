Як Росія зустріла новину про затримання Медведчука: Лещенко про реакцію ворога на правду

У вівторок 12 квітня СБУ затримала державного зрадника та кума Путіна Віктора Медведчука. Російська влада почала сіяти зневіру і натякати на те, що це може бути фейкова інформація.

Росіяни застосовують традиційну для них схему – не відстояти якусь конкретну версію, а посіяти зневіру і зробити так, щоб всі навколо вважали, що правду ми ніколи не дізнаємось і не треба нікому вірити. Про це під час брифінгу розповів журналіст Сергій Лещенко.

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Він зауважив, що це той підхід, який російська влада використовує в тих ситуаціях, які їй не вигідні.

Як Росія зустрічає новину про затримання кума Путіна

Щойно з'явилось повідомлення про затримання Медведчука, як до медіа вийшов речник Путіна Пєсков і сказав, що "фото з нібито затриманим Медведчуком треба перевіряти через велику кількість фейків". Пєсков заявив, що бачив фото, але не може сказати, на скільки воно відповідає дійсності.

Лещенко зауважив, що таку ж тактику Росія використовує тоді, коли йдеться про їхні воєнні злочини. Вони не відстоюють якусь певну версію, а намагаються посіяти зневіру у фактах або в результатах українського слідства.

Зокрема так було після удару Росії по вокзалу в Краматорську, різанини в Бучі та навіть після збиття малазійського боїнгу.

Але ми то українці, дуже добре знаємо Медведчука в обличчя і переконані, що це саме та людина, яка починаючи з середини 90-х займалась просуванням в українському політичному, медіа, юридичному середовищах вигідних Росії наративів,

– наголосив Лещенко.

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