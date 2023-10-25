"Сидить і боїться дупцю замочити": епічне перехоплення розмови російських командирів на Півдні

Російські військові, котрі перебувають на лівому берегу Херсонщини, намагаються потрапити на правий. До вашої уваги уривок розмови між командуванням, яке демонструє ставлення до своїх бійців.

Джерела 24 Каналу поділилися з нами уривком розмови між російськими військовими. Бонус: наприкінці вас очікує епічне відео, на якому можна побачити, як окупанти "форсують" річки.

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Командування слів не добирає

У розмові між собою військове командування дає чітко зрозуміти, що російські солдати для них далеко не інтелектуали. В одній з реплік йшлося про щось, що мають знайти під кущами. Підозрюємо, що мовиться про саморобний пліт, чи чим воно там є, який ми покажемо вам вкінці.

Далі буде дуже багато нецензурної лексики. Але якщо у вас не задався вечір середи, то це однозначно може і має підняти вам настрій.

Мені здається, шановний Віктор Борисовичу, б***ь, надто багато вас, б***ь, в с***у цілую. З вашими нікчемними деякими посадовими особами, б***ь. Х*ер, б***ь, добу сидить перед якоюсь с***ою 20-метровою річкою, б***ь, боїться дупцю замочити, зробити пліт або переправу. Хоча я про це попереджав. Негайно виконати заходи і задачу,

– кричав один військовий.

Він наголошував, що ніхто не "принесе коритце, на якому мавпа (імовірно, російський солдат) попливе на ту сторону". За його словами, сусідам справа (ймовірно, іншим російським військовим) "п***й на все".

Командування зневажливо ставиться до своїх бійців: дивіться відео 18+

Майок смугастих понадягають на себе, б***ь, а нікчемні н***я. Ні одні, ні другі, ні треті. І сусіди твої такі ж. Ходять там, цицьки мнуть вздовж берега третю добу. М'яким х**м, б***ь, у сім'ї порядку не наведеш. Ухвалюй заходи до цього командира,

– кричав військовий.

Як російські військові форсують річки: дивіться відео 18+

Як ви бачите, ставлення військового командування до своїх підопічних – найкраще з найкращих. З іншого боку, хіба російський військовий бодай щось знає про гідність?

Водночас ми нагадуємо, що є окупанти у смугастих майках, які викликають істеричний сміх. Але також є дуже багато справжніх головорізів, які прийшли на війну, щоб знищувати українців. Тож, підтримуйте наших захисників, донатьте та поширюйте збори. Редакція 24 Каналу збирає 1 мільйон на FPV-дрони для підрозділу ССО Genius. Долучайтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває.