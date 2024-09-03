Вже навіть долітають до центру міста: російські дрони полюють за цивільними на Херсонщині

Російські війська продовжують тероризувати мирне населення постійними обстрілами. Зокрема, ворог посилив обстріли Херсона й майже щодня завдає ударів.

Останнім часом окупанти посилили атаки дронами. Про це в етері 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що безпілотники вже долітають й до центру міста.

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Російські дрони оскаженіли

Раніше скиди вибухівки з дронів більше фіксувались у Дніпровському районі – Антонівка, Кіндійка, Садове, які наближені до лінії Дніпра. Наразі російські дрони долітають до центра міста.

Таке враження, що полюють за людьми. Можна навіть в новинах побачити як вибухівку з дрона скинули на велосипедиста, просто на людей, які стояли на зупинці,

– мовила журналістка з Херсона.

Через обстріли часто є перебої зі світлом та зв'язком. Однак комунальники працюють в посиленому режимі й швидко все лагодять.

Окрім дронів, росіяни обстрілюють Херсонщину з усіх можливих видів озброєння. Зокрема, знову збільшилася кількість мінометних обстрілів. Вибухи лунають майже постійно, але ввечері й вночі ворог посилюється.

У липні спостерігалось посилення порівняно травнем – червнем, у серпні навіть у порівнянні з липнем, а в останні дні серпня – початок вересня російські дрони оскаженіли,

– зазначила Вірлич.

У перший день навчального року, 3 вересня, російські окупанти завдали ударів по місту, внаслідок чого пошкоджені заклади освіти та культури, об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівля, церква, три багатоповерхівки та 28 приватних будинків.

На жаль, одна людина загинула, четверо, зокрема дитина, – поранені. У 14-річної дівчини тяжкі поранення – травматичний шок, відкрита травма грудної порожнини, перелами рук і ноги. Наразі медики борються за її життя.