Сухопутний коридор через трасу Р-280 став основним маршрутом до окупованого Криму після руйнування автомобільної гілки Керченського мосту. Проте цей шлях перебуває під безперервним вогневим контролем ЗСУ.

Російські водії змушені пересуватися сухопутним коридором Р-280 під ударами безпілотників та обстрілами з великокаліберної зброї. У мережі зростає кількість повідомлень про логістичні труднощі росіян.

Які подробиці?

За даними каналу Supernova+, завантаженість цієї ділянки продовжує зростати, попри високі ризики для перевізників. У мережі з'являється дедалі більше відеозвітів, на яких зафіксовано обстріли автоколон і небезпечні умови руху вздовж усього відрізка магістралі.

Весь транспортний потік скерували на трасу через знищення автомобільної частини Керченського мосту, яку атакували українські морські та повітряні дрони.

Тепер логістичне сполучення півострова з російськими регіонами повністю перебуває в радіусі ураження української армії.

Ситуація на сухопутному шляху Р-280: дивіться відео

Після української атаки Кримський міст зазнав значних пошкоджень: автомобільне полотно обвалилося, а потяги можуть рухатися лише однією колією.

Уламки конструкцій також перешкоджають судноплавству через Керченську протоку. Відновлення сполучення може затягнутися через наближення зими.

Тим часом Україна готує новий удар по Кримському мосту. За даними The Telegraph, Володимир Зеленський хоче повністю зруйнувати незаконну переправу та вже повідомив про це українським військовим командирам.