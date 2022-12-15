Як в Росії висміюють відключення світла в Україні: пропаганда пробила чергове дно

Російські пропагандисти дозволяють собі зловтішатись з вимушених відключень світла в Україні. Висміюють умови, у яких наразі доводиться жити українцям і при цьому не згадують, що власне вони і є цьому причиною.

Саме російська агресія, їх терористичні масовані атаки по об'єктах української інфраструктури вимкнули світло у домівках українців. Але ж винний у війні "лише" Путін. Такі ось ситуації показують, що звичайні росіяни теж підтримують військову агресію їх країни і вина за війну в Україні на кожному з них.

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Так, 13 грудня в телеграмі розійшовся фрагмент однієї з програм федерального телеканалу, де ведучий глузливо розповідав про труднощі, які відчувають українці через регулярні відключення електроенергії – не згадуючи про те, що вони спричинені російськими ударами.

Та що там, якби ж такі ефіри були вийнятковими. Російська пропаганда уже традиційно знімає свої нещасні сюжети в іронічному, знущальному контексті.

Ось приклад:

Росіяни абсолютно не відчувають відповідальності за свої злочинні дії. Вони щиро вірять у пропагандистські наративи, які звалили вину на самих українців. Вони кажуть, що це саме дії українців призвели до тієї ситуації, яка є зараз.

Росіяни досі вірять, що можуть схилити нас силою

Своєю волелюбністю, європейськими цінностями і небажанням коритись імперському режиму. Ось ще один приклад, як росіяни реагують на відключення світла в Україні:

"Так от, вимикаючи світло в Україні, Росія формує умовний рефлекс – "пропало світло, отже, я щось неправильно зробив, що зробити, щоб світло ввімкнулося?". А треба лише перестати співати бандерівські пісні, зносити пам'ятники Пушкіну та вивчити історію. При цьому цілком можна залишатися людьми і навіть говорити українською, головне розуміти — світло пропадає не від "Калібрів", а від бардаку в головах та вчинках", – ось такі абсолютно безглузді речі поширюють в Росії.

Вони засідають у голови росіян, а їх тупість не дозволяє думати критично, щоб хоч якось подивитись на ситуацію адекватно. Нелогічність і абсолютна тупість подібних тез щиро дивує, злить, але вкотре показує українцям прірву між ними і нами.

Вкотре доводить, що ми рухаємось у правильному напрямку.