"Вчора танки, тепер літаки": Скабєєва визнала близькість краху Росії

Рішення партнерів надати Україні танки неабияк налякало росіян та їхню пропаганду. Дійшло до того, що в ефірах вже говорять про те, що так Росії і до поразки у війні не зовсім то далеко.

Зокрема про це заговорила одна з "найяскравіших" пропагандисток Кремля Ольга Скабєєва під час свого шоу. Її паніку в ефірі 24 Каналу потролив наш ведучий Арсен Цимбалюк.

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Танки налякали Скабєєву

Під час свого шоу Ольга Скабєєва визнала, що все це "має дуже небезпечний вигляд". Мовляв, росіяни боялися поставок танків з Німеччини, а тут долучилися ще й Сполучені Штати Америки.

У вас особисто встигає вкладатися в голові інтенсивність поставок? Учора були танки, тепер – літаки,

– запитала Скабєєва в спікера з підрозділу кадирівських військ.

Пропагандистка сама випереджає події та розповідає своїм глядачам, що Україна вже ось-ось отримає від західних партнерів ще й винищувачі. Та каже, що "нічого страшного".

"Я не закликаю лякатися. Просто потрібно чи то тактику змінювати, чи то своє ставлення до цього. Усе дійсно стає критично небезпечним (для Росії, звісно – 24 Канал)", – визнає російська пропагандистка.

Такі заяви мають чітку мету. Через поставки західної зброї Кремлю критично необхідно оголосити про початок "всенародної священної війни проти всього НАТО".

І якомога швидше нагнати на фронт якомога більше м'яса. Адже ж відомо, що найефективніша зброя проти американських ракет і винищувачів – це якраз мобілізовані з автоматами Калашникова в руках,

– іронізує ведучий 24 Каналу Арсен Цимбалюк.

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Сімоньян не відстає

Звісно ж, Ольга Скабєєва й поряд не валялась з головною фаталісткою всія Росії Маргарітой Сімоньян. Вона боїться, що Росії банально нічим відповісти на підтримку України Заходом.

До питання про те, куди це йде та як це закінчиться. Звісно, будуть і літаки, і далекобійні ракети, і все, що є в арсеналі, буде. Вони як малі діти чекають, що ми можемо зробити у відповідь. Я не знаю, що ми можемо зробити,

– зізналась Маргаріта Сімоньян.

Звісно ж, пропагандистка одразу заговорила за ядерну зброю. Втім, каже, що не стала б застосовувати її "в нашій країні", бо, мовляв, пташки й квітки ні в чому не винні.

Та Сімоньян чудово розуміє, що в лякалки ядерною зброєю не повірять вже навіть самі росіяни. Тож вона вигадала спосіб, як лякати нею по-новому.

"А як там почуваються таліби? Їм нічого не треба? Можливо, ми Ірану можемо чимось допомогти? Що Ірану треба? А Північній Кореї – ми не маємо чим допомогти чи що?" – завелась російська пропагандистка.

Саме зараз до російських пропагандистів починає доходити, що весь їх ядерний шантаж Росії, вся їхня політика останніх 15 років провалилися – раз і назавжди. У той момент, коли канцлер Німеччини оголосив про передачу танків Україні.

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