Як російська ракета пролетіла над Південноукраїнською АЕС: відео з камер спостережень

"Енергоатом" 5 червня поділився відео з камер спостережень. На оприлюднених кадрах видно, як російська ракета пролетіла над Південноукраїнською АЕС.

Проліт ракети зафіксували о 5:30 5 червня. Вочевидь, вона рухалася у напрямку Києва.

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Відео з камер спостереження Південноукраїнської АЕС, які зафіксували проліт російської ракети над станцією сьогодні о 5:30 ранку. Ймовірно, це одна з ракет, які влучили сьогодні зранку по Києву,

– мовиться у повідомленні.

Російська ракета пролетіла над Південноукраїнською АЕС: дивіться відео