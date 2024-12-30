Росія списує кредити контрактникам та заманює громадян на війну: звіт британської розвідки

Російська влада продовжує вербувати громадян для участі у війні проти України. Тепер російським військовослужбовцям також можуть списувати борги по кредитах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Великої Британії. Зазначається, що ці стимули майже напевно покликані знизити ймовірність того, що Росії доведеться оголошувати нову хвилю мобілізації в країні.

Читайте також Катастрофічний рік для диктатора: Путін став одним із найбільших невдах у 2024, – Politico

Як Росія заманює громадян на війну

Наприкінці листопада 2024 року в Росії прийняли закон, який дозволяє списувати заборгованість за кредитами військовослужбовцям, які підписали контракт після 1 грудня 2024 року. Списання поширюватиметься на кредити до 10 мільйонів рублів (приблизно 94 400 доларів США). Дія нового закону також поширюватиметься на членів родини російських окупантів.

Варто зазначити, що це стало доповненням до програми "Канікули з погашення кредитів для російських військовослужбовців". За даними російського опозиційного видання "Медіазона", з жовтня 2022 року було оформлено 411 тисяч заявок з погашення іпотеки та особистих кредитів.

Фінансові стимули Росії для новобранців майже напевно спрямовані на те, щоб забезпечити достатню кількість замін для їхніх втрат, які постійно зростають. Зараз загальна кількість убитих і поранених становить понад 760 000 осіб, у листопаді 2024 року втрати становили в середньому 1523 на день,

– зазначили в британській розвідці.

За словами Міноборони, списання виплат за кредитами, найімовірніше, збільшить фінансовий тиск на російські банки 2025 року на додаток до тиску від високих відсоткових ставок і санкцій.