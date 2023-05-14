Доки російські пропагандисти волають про "імпортозамєщєніє", російські багатії полюють за європейськими предметами розкоші. Особливий попит – на автомобілі з цивілізованого світу. Їздити на "Ладах" путіністи не квапляться.

З початком повномасштабного вторгнення ринок країни-терористки залишили автовиробники з Європи, США та Японії. Водночас попит на їхні товари залишився.

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Автівки готують до відправлення у Росію

Журналісти встановили, що тепер росіяни імпортують собі автівки через ОАЕ. Важлива деталь – автомобілі, створені для продажу на Близькому Сході, враховуючи особливості клімату, вирізняються низкою особливостей. Саме тому особливої популярності набули магазини "деталей" – там машини готують до відправлення в Росію та обладнують, відповідно до суворих зим.

Сохраб Фані утримує таку "майстерню".

Коли прийшли росіяни, я все розпродав. У Росії санкції. Тут немає. Тут є бізнес,

– розповів чоловік.

Зокрема, нещодавно салон розкішних автівок у Дубаї відправив до Росії Porsche Cayenne Turbo GT. Вартість такого "коня" оцінюють у 300 тисяч доларів.

До слова, власний імпорт організовують також і самі російські салони. За даними The New York Times, іноді мовиться водночас про сотні автомобілів.

В ОАЕ шукають російськомовний персонал

Не залишають заможних громадян країни-терористки й без електроніки. Зокрема, у районі Дейра гуртові торговці електронікою вже охоче приймають на роботу та навіть шукають російськомовний персонал.

"Всі магазини тут шукають людей, які говорять російською. Нам пощастило", – розповів чоловік із Таджикистану, який знайшов роботу в ОАЕ.

Росіяни скоюють геноцид українців. Тим часом в ОАЕ громадяни країни-терористки розважаються у відпустках та закупляються предметами розкоші.

"Дубай – це три в одному, – пожартував чоловік, який назвався Айком. – Ви їдете у відпустку, купуєте собі машину, купуєте її, щоб перепродати".

Як багаті росіяни купують усі свої "бажанки"

Заможні росіяни можуть придбати усі свої "бажанки" завдяки глобальній мережі посередників. У NYT зауважили, що у Москві досі можна знайти найновіші iPhone. А в універмагах запросто можна придбати товари Gucci, Prada та Burberry.