Закликав відділити Донбас: як сепаратист Рибачук знову став топовим українським політиком

В Україні є чимало чиновників, які брали участь у сепаратистському заколоті на Донбасі. Однак їх не лише не покарали, а й досі дозволяють обіймати топові політичні позиції. Одним із них є Валентин Рибачук.

Чиновники стали сепаратистами

В цій програмі я часто розповідав про мерів, депутатів і чиновників, які брали участь у сепаратистському заколоті на Донбасі. І які досі так і не понесли за це заслуженого покарання.

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Часто згадували і колишню очільницю Слов'янська Нелю Штепу, суд по якій тягнеться вже 5 років, яка спокійно гуляє на волі і навіть брала участь в останніх місцевих виборах.

Мовилось також про колишнього голову селища Новодонецьке – Андрія Аксьонова, який організував у 2014 році у своєму містечку проведення сепаратистського псевдореферендуму і згодом втік з України та переховувався в Криму.



Неля Штепа продовжує політичну діяльність / Фото з фейсбуку Нелі Штепу

Однак прокуратура під керівництвом Юрія Луценка справу Аксьонова успішно розвалила. За якийсь час цей діяч повернувся, і нещодавно був навіть обраний до Верховної Ради по одному з округів на Донеччині.

Оскільки у правоохоронців більше питань до Аксьонова не має, то його колегам по парламенту хіба що залишилося кричати "Ганьба", коли він приймав присягу народного депутата.

Хто такий Рибачук

Крім Аксьонова і Штепи, список чиновників-сепаратистів, які залишилися і на волі, і часто при посадах, просто довжелезний. І в цьому списку нещодавно з'явилося нове ім’я. Це – Валентин Рибачук.

Нещодавно, він очолив службу автомобільних доріг у Донецькій області. Ця посада – просто золота жила, оскільки Рибачук керуватиме тепер будівництвом та ремонтом доріг в одній з найбільших областей України.

В області, яка до того ж постраждала від війни і де сотні кілометрів шляхів разом з мостами потребують повного відновлення.

Своїх сепаратистських поглядів Рибачук не приховував дуже давно. У середині 2000-х років він був мером Слов'янська. Власне Рибачук був попередником Нелі Штепи на цій посаді.

Прекрасна спадкоємність. Тому ще за 10 років до військового вторгнення росіян на Донбас, Рибачук публічно закликав від'єднати Донецьку область і створити з неї новий російський федеральний округ.

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Сепаратизм Рибачука у 2004 році

У 2004 році після другого туру президентських виборів, почалися масові протести громадян, відомі також як Помаранчева революція. Її спровокували небачених масштабів фальсифікації виборів, внаслідок чого, переможцем оголосили тодішнього прем'єра Віктора Януковича.

У відповідь на багатотисячний помаранчевий Майдан, який вимагав скасування результатів сфальшованих виборів, Янукович і компанія почали організовувати свої антимайдани у Києві та в містах Донбасу. Їх кульмінацією мав стати з'їзд депутатів всіх рівнів у Сєвєродонецьку на Луганщині.

Його учасники повторно оголосили Януковича президентом і пообіцяли провести референдум про автономію південно-східних областей України.

Водночас у Слов'янську на підтримку сепаратистського з'їзду у Сєвєродонецьку, місцеві чиновники зібрали свій мітинг. На цьому мітингу виступив і Валентин Рибачук, який пригрозив Києву: якщо Януковича не визнають президентом, Донбас відділиться від України і приєднається до Росії.

, це сталося ще у 2004 році, за 10 років до проведення псевдореферендуму на Донбасі, і початку російсько-української війни.

Тобто, ще багато років тому, в середині 2000-х, такі діячі як цей Рибачук, почали засівати зерна сепаратизму на Донбасі, крок за кроком, готуючи ґрунт для російської агресії.

Рибачук допомагав росіянам окупувати Донбас

Саме Рибачук та інші, допомагали росіянам ще тоді, коли не було ніякої Нелі Штепи, ніякого Захарченка, Пушиліна чи Плотницького. З таких от діячів все насправді почалося, задовго до 2014 року.

Втім, за скоєне Валентин Рибачук ніякої відповідальності не поніс, як і решта політиканів, які закликали до розшматування України у 2004 році.

Помаранчевий Майдан домігся третього туру виборів, у ньому Янукович програв. До влади прийшов слабохарактерний президент Віктор Ющенко, за президенства якого не був покараний жоден сепаратист і державний зрадник.

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Секретарем Ради нацбезпеки та оборони, пріоритетом якої є захист територіальної цілісності України, був тоді Петро Порошенко. У якого, як з'ясувалося, після викривальної пресконференції Олександра Зінченка, були зовсім інші пріоритети – не національна безпека і боротьба з сепаратизмом, а переділ потоків в економіці та контроль над посадами в уряді.

Відтак, як і інші проросійські діячі, Валентин Рибачук спокійно досидів собі в кріслі мера Слов'янська до 2010 року, де його змінила вже названа Неля Штепа. Після програшу Штепі на виборах мера, Рибачук не канув в небуття, а пішов працювати в уряд Миколи Азарова.

Однак після Революції Гідності, і втечі Азарова і Януковича з України, цей діяч все одно залишився працювати на високих посадах і очолив державну компанію "Укрінтеренерго".

Після російського вторгнення на Донбас у 2014 році Рибачук не перевиховався, не розкаявся у своїх старих заявах і не став справжнім українським патріотом. У 2019 році він вступив в партію "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука. Вже від цієї партії йшов на вибори до Верховної Ради по одному з округів на Донеччині.



Рибачук з 2019 року є членом ОПЗЖ / Фото з сайту ipress.ua

Втім, програв. Після цього він знову опинився на впливовій посаді у владі, кілька тижнів тому очоливши Донецький облавтодор. І тепер він відповідає за спорудження і ремонт автошляхів у цій важливій прифронтовій області.

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Цю програму я традиційно закінчую сподіванням на те, що правоохоронні органи або урядовці звернуть увагу на те, про що ми тут говоримо і відреагують належним чином.

Але цього разу буде не так.

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Ми не будемо чекати, чи подивляться в Кабміні цей випуск програми чи ні. А самі направимо запит міністру інфраструктури з вимогою пояснити, як на чолі Донецького облавтодору опинився діяч, який закликав віддати Донбас Росії і ще й носить в кишені партійний квиток проросійської ОПЗЖ? Подивимось, що скаже на це міністр.