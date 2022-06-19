Як ССО тримають Сєвєродонецьк: ексклюзивне відео з околиць міста

Сєвєродонецьк – одна з найгарячіших точок на фронті. Більша частина міста під контролем загарбників, проте українські військові відстоюють кожен сантиметр території. Сєвєродонецьк тримають одні з найкращих воїнів – ССО ЗСУ.

Про те, яким є надважкий бій за обласний центр Луганщини, військові Сил Спеціальних Операцій розповіли в ексклюзивному відео. Кадри зняті в самісінькому пеклі війни, яке влаштували у Сєвєродонецьку російські окупанти.

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Росіяни закидують всю територію снарядами, – ССО

Над містом завжди піднімається дим, адже обстріли тривають практично без перерви. Вулиці більше схожі на руїни, бо цілих будівель практично немає. Військові кажуть: саме цим ворог і бере – перевагою у кількості снарядів та озброєння.

Вони закидають все підряд, не розбираючись, чи є там наші військові, чи там просто цивільні люди,

– пояснює один з воїнів.

Ворог тут зазнає великих втрат, – українські оборонці

Складність у тому, що саме в Сєвєродонецьку ворог застосовує все, що має з озброєння. Тактика росіян проста – стерти з лиція землі населені пункти, а тоді починати просуватись, розповіли у ССО.

Проте на цій ділянці вони просунутись не можуть, тому що тут Збройні Сили тримають удар. Ворог зазнає великих втрат,

– запевняє український захисник.

Спочатку росіяни засилають розвідку, а вже за нею йдуть решту військ та артилерія. Просуваються вони дуже малими кроками – мовиться не про квартали, а про, буквально, будинки.

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ССО розповіли і про своє завдання – проводити розвідувальні дії, аби артилерія українців могла влучно вражати противника. Воїни запевняють: своє завдання вони виконують чітко, адже ними командують справжні професіонали, а відчувають вони себе однією сім'єю.

Дивіться відео з поля бою у Сєвєродонецьку / Відео ССО ЗСУ

Коротко про ситуацію в Сєвєродонецьку:

В Інституті вивчення війни кажуть, що наступ росіян через втрати загальмувався на всіх напрямках. Виняток – Сєвєродонецьк. Мета загарбників – повний контроль над містом.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, вороги в обласному центрі майже цілодобово проводять розвідку безпілотниками. Через це їм вдається швидко корегувати вогонь.

Продовжують окупанти гатити по території біля мостів, що поблизу Сєвєродонецька. Це, незважаючи на те, що деякі з них давно непридатні для користування. Також під вогнем часто опиняється завод "Азот".

Дізнайтесь більше про ситуацію на Луганщині у відео: