Як стати на військовий облік: покрокова інструкція для жінок від Міноборони

У Міністерстві оборони пояснили, як можна стати на облік у п'ять кроків. Також розписали, які документи потрібні для цього.

Відповідну інформацію оприлюднила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона написала про це у фейсбуці.

До теми Як і коли жінкам ставати на військовий облік: які документи потрібні

У міноборони розповіли, як жінки можуть стати на військовий облік

Маляр пояснила, що військовозобов'язаний чи військовозобов'язана отримують статус, відповідно до Конституції. Зокрема:

у мирний період – це люди, які стають на військовий облік за місце реєстрації чи проживання, проходять підготовки на навчальних зборах у складі штатних підрозділів під час активних практичних навчань, тренувань;

в особливий період – громадяни, які стоять на військовому обліку, перебувають в запасі для комплектування збройних сил.

Для того, щоб стати на військовий облік потрібно здійснили 5 кроків. Зокрема:

знайти свою спеціальність/професію в переліку, затвердженому наказом Міноборони;

повідомити працедавця про обо'язок стати на військовий облік;

зібрати необхідні документи;

пройти медичний огляд та додати висновок військово-лікарську комісію;

надати необхідні документи для взяття на військовий облік у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації та проживання.



Кроки, щоб стати на облік військовозобов'язаним / Інфографіка Міноборони

З документів потрібно: заяву про взяття на військовий облік; паспорт, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ, свідоцтво про народження дітей (якщо є), лист вибуття з ЖЕКу.



Документи, які потрібні військовозобов'язаним / Інфографіка Міноборони

Коротко про нововедення щодо переліку процесій жінок, які військовозобов'язані

17 грудня Міноборони оприлюднили норми, згідго з якими розширили перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік.

Зокрема мовится про те, що на облік обов'язково мають ставати журналістки, операторки, піарниці, видавчині, бібліотекарки, перекладачки, медики та ветеринарки, аналітикині, фінансистки, науковиці, менеджерки різного профілю.

Попередньо відомо, що директори підприємств мають проконтролювати, щоб на військовий облік встали всі жінки, які працюють у компанії. У нових працівників перевірятимуть наявність відповідних документів.

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