Як стати на військовий облік: покрокова інструкція для жінок від Міноборони
Джерело:фейсбук Ганни Маляр
У Міністерстві оборони пояснили, як можна стати на облік у п'ять кроків. Також розписали, які документи потрібні для цього.
Відповідну інформацію оприлюднила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона написала про це у фейсбуці.
До теми Як і коли жінкам ставати на військовий облік: які документи потрібні
У міноборони розповіли, як жінки можуть стати на військовий облік
Маляр пояснила, що військовозобов'язаний чи військовозобов'язана отримують статус, відповідно до Конституції. Зокрема:
- у мирний період – це люди, які стають на військовий облік за місце реєстрації чи проживання, проходять підготовки на навчальних зборах у складі штатних підрозділів під час активних практичних навчань, тренувань;
- в особливий період – громадяни, які стоять на військовому обліку, перебувають в запасі для комплектування збройних сил.
Для того, щоб стати на військовий облік потрібно здійснили 5 кроків. Зокрема:
- знайти свою спеціальність/професію в переліку, затвердженому наказом Міноборони;
- повідомити працедавця про обо'язок стати на військовий облік;
- зібрати необхідні документи;
- пройти медичний огляд та додати висновок військово-лікарську комісію;
- надати необхідні документи для взяття на військовий облік у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації та проживання.
Кроки, щоб стати на облік військовозобов'язаним / Інфографіка Міноборони
З документів потрібно: заяву про взяття на військовий облік; паспорт, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ, свідоцтво про народження дітей (якщо є), лист вибуття з ЖЕКу.
Документи, які потрібні військовозобов'язаним / Інфографіка Міноборони
Коротко про нововедення щодо переліку процесій жінок, які військовозобов'язані
- 17 грудня Міноборони оприлюднили норми, згідго з якими розширили перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік.
- Зокрема мовится про те, що на облік обов'язково мають ставати журналістки, операторки, піарниці, видавчині, бібліотекарки, перекладачки, медики та ветеринарки, аналітикині, фінансистки, науковиці, менеджерки різного профілю.
- Попередньо відомо, що директори підприємств мають проконтролювати, щоб на військовий облік встали всі жінки, які працюють у компанії. У нових працівників перевірятимуть наявність відповідних документів.
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