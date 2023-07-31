Як світ схвалюватиме гарантії безпеки для України

Невдовзі почнуться перемовини між США та Україною про так звані безпекові гарантії, які Київ має отримати від Вашингтону, згідно з останніми рішеннями, які були ухвалені під час саміту керівників G7 у Вільнюсі.

Остаточне рішення за США та Україною

Нагадаю, що паралельно із самітом НАТО у литовській столиці відбулася також і зустріч керівників G7. Так, майже повністю ця група сходиться з Альянсом, але до неї ще входить Японія, яка не є членом НАТО.

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Таким чином рішення про гарантії безпеки можуть ухвалюватися G7 паралельно від рішень, які ухвалюються у межах НАТО. Це досить важливий момент, адже такі гарантії можуть стати дієвим інструментом захисту України до її вступу до НАТО.

Відразу скажу, що це не зовсім гарантії безпеки. Справжні гарантії безпеки це 5 стаття статуту НАТО, тобто стаття, яка передбачає, що країни НАТО колективно захищаються у випадку, якщо агресії зазнала одна з цих держав. Це безпекові гарантії. Однак також дуже важливі. Від змісту цих гарантій залежатиме, як надалі відбуватиметься війна між Росією та Україною, і які сигнали почує Москва після остаточного рішення американських та українських перемовників.

На саміті у Вільнюсі ухвалювали так звані "рамкові" гарантії. Це був спільний документ, підписаний лідерами всіх країн G7 і президентом України. Таким чином цей рамковий документ лише визначав, що реальні та дієві гарантії безпеки ухвалюватимуть окремо Україна та кожна з країн-учасниць G7. Треба усвідомлювати, що у цих країн зовсім різні можливості для допомоги Україні, зокрема військової.

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Ми прекрасно розуміємо, що одна справа це можливості США, як найбільшої ядерної потуги сучасного світу. США можуть захистити від можливої агресії Росії, а більше, за великим рахунком, ніхто. Інша справа – воєнні можливості Японії, яка тільки зараз починає зміни у власному законодавстві, які дозволять відновити той воєнний потенціал, який був по суті заборонений після програшу цієї країни у Другій світовій війні.

Після такого буремного програшу гору взяли пацифістські настрої. Тільки зараз, коли у Японії усвідомлюють загрозу від Росії та Китаю, ситуація починає змінюватися. Японія хоче стати активним учасником коаліції країн цивілізованого світу, які протестують диктатурам. Стає, можна сказати, головною країною опору цьому наступу диктатур в азійсько-тихоокеанському регіоні.

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Найважливіші переговори

Однак сутність цих гарантій безпеки буде залежати саме від того, які будуть домовленості між Україною та США. Усі інші країни будуть орієнтуватися:

на зміст цих домовленостей;

як далеко готові піти США;

наскільки серйозно вони розглядають свої стосунки з Україною у майбутньому;

наскільки серйозно розглядають можливість поразки Росії та захисту України у разі ядерних загроз.

Саме на це все орієнтуватимуться інші країни, коли почнуть двосторонні розмови про угоду щодо безпекових гарантій України з кожною з країн G7. Ці переговори найважливіші.