Безстрашні та незламні: світ вітає українських воїнів із Днем ЗСУ

Про українських воїнів тепер знають у всьому світі. Мужні, незламні, вольові – це все про ЗСУ, саме таку славу здобули наші захисники та продовжують щодня доводити у бою, що це не просто слова.

Міжнародні партнери, посли, очільники МЗС вітають українських воїнів зі святом та відзначають героїчність наших героїв. 24 канал зібрав найяскравіші привітання.

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Посол США В Україні Бріджит Брінк записала відеопривітання з нагоди Дня Збройних сил України.

Безстрашні. Незламні. У День Збройних Сил України ми вшановуємо воїнів-героїв України, які борються за свої родини, свої домівки та своє вільне майбутнє,

– зазначила Бріджит Брінк.

У своєму зверненні посол побажала сім'ям усіх українців жити вільно у своїй країні, безпечно в мирі, який ми здобуваємо свою мужністю та за непохитної підтримки тих, хто нас підтримує.

Підтримка Євросоюзу

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас теж привітав українських воїнів зі святом і долучив до допису зворушливе відео з нагоди дня ЗСУ.

Сьогодні – День Збройних сил України. Ці героїчні чоловіки та жінки протистоять російському агресору, наближаючи перемогу України. Європейський Союз радо і гордо підтримує їх зброєю та тренуваннями. Слава Україні!

– написав посол.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола теж приєдналась до вітань, коротко, але влучно зауваживши, що ЗСУ обов'язково переможуть!

Ви переможете. Переможете задля полеглих героїв, для ваших дітей, для вашої свободи, задля наших цінностей. Ви переможете заради України і заради Європи,

– зазначила у вітанні Роберта Метсола.

Вітання міноборони Британії

У міноборони Великої Британії привітали захисників зауваживши, що тисячі українців уже отримали у Сполученому королівстві базову військову підготовку.

Зауважте! Президент Володимир Зеленський привітав наших захисників зворушливим роликом – нарізкою з відео з українськими військовими. Відео супроводжує закадровий голос хлопчика, який розповідає, що то його батько, то сусід, батько друга, вчитель англійської. Таким чином президент нагадав, що сьогодні нашу країну від ворога боронять усі без винятку.

24 канал вдячний кожному захиснику та захисниці, що своїм героїзмом та сміливістю продовжує існування української нації.