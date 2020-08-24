Українці святкують День Незалежності, на честь свята у кожному місті України влаштували певні урочистості. Зокрема, у Києві нагородили видатних українських діячів, Президент україни Володимир Зеленський привітав громадян зі святом, а співак Дзідзьо (Михайло Хома) виконав Державний гімн України. Святкування пройшли і в інших містах України.

Про те, як святкують День Незалежності у різних містах країни – читайте та дивіться у матеріалі 24 каналу.

Львів

У Львові вже традиційно другий рік поспіль на День Незалежності проходить Марш нескорених. Він стартував о 10:00. Ідея проведення такого дійства з'явилась у ветерана 93-ї механізованої бригади Антона Кирєєва. У такий спосіб львів'яни вшановують пам'ять полеглих героїв.

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Колона сформувалась біля центрального входу на Личаківське кладовище. Спершу там відбувся молебень, а потім люди рушили своїм маршрутом. Людей прийшло багато, однак вони намагались дотримуватись соціальної дистанції.

Львів'яни поділились враженнями

Пані Валентина, учасниця акції: "Прийшла, аби підтримати хлопців, які воювали, і вшанувати пам'ять загиблих. Це мій обов'язок.

"Прийшла, аби підтримати хлопців, які воювали, і вшанувати пам'ять загиблих. Це мій обов'язок. Пані Наталія, учасниця акції: "Прийшла, щоб насамперед вшанувати загиблих воїнів. Для мене це свято величезне, його треба шанувати.



Святкування у Львові / Фото Антон Кирєєв



Марш нескорених у Львові / Фото ВЗ

Колона зупинялась біля військового госпіталю, аби там підтримати хлопців, які перебувають на лікуванні. Пізніше львів'яни зупинились біля пам'ятника Тарасу Шевченку в центрі міста. Там відбувається віче, а пізніше люди перейдуть у гарнізонний храм Петра і Павла і там ще раз помоляться за загиблих воїнів та за здоров'я поранених.

Також там розгорнуть український стяг довжиною 6 метрів. Кожен охочий зможе там залишити свої підписи та побажання.

Як святкують День Незалежності у Львові: відео

Одеса

В Одесі почали масове святкування ще з 23 серпня, Дня Державного Прапора України. Вчора там писали масовий диктант українською мовою. Сьогодні ж, на День Незалежності, в центрі Одеси пройшов традиційний марш захисників України. На нього прийшли кілька сотень людей, серед яких і учасники війни на Донбасі, і рідні загиблих.

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Як відомо, учасники маршу йшли з національною символікою. Вони прямували від Оперного театру в сквер Героїв Небесної Сотні на проспекті Шевченка.



Марш захисників в Одесі / Фото Думська

Також в Одесі зібрались на живий ланцюг. На жаль, через карантинні обмеження запроваджені через пандемію COVID-19, люди не беруться за руки, а дотримуються соціальної дистанції. На фестивалі, який проходить в Одесі, зареєстровано приблизно 1,5 тисячі учасників.

Як святкують одесити: відео

Вінниця

У Вінниці о 10:00 поклали квіти на могили загиблих героїв. Після цього стартував великий патріотичний велопарад. Люди у вишиванках та масках вирушили вітати один одного з Днем Незалежності. Вони годину їздитимуть містом. У цей час у центрі Вінниці лунає військовий концерт.

Через карантин у Вінниці також перенесли усі заходи в онлайн-режим. Виставки та концерти вінничани зможуть подивитися впродовж дня на офіційній сторінці міста. Людей, які одягнуті у національний одяг, у місті небагато. Однак вони запевнили, що настрій святковий присутній.

Святкування Дня Незалежності у Вінниці: відео

Київ

Найголовніше святкування країни відбулось у столиці. Там Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді зранку поклали квіти біля стіни пам'яті полеглих за Україну. Після цього він прийшов на Софіївську площу, де урочисто підняли Державний Прапор України та президент привітав громадян.



Святкування у Києві / Фото 24 канал

Варто зазначити, що під час підняття прапору виконував Державний гімн України український артист Дзідзьо (Михайло Хома).

Детальніше про те, як відбувалось урочисте святкування Дня Незалежності у Львові – читайте та дивіться тут.