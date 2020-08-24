Як святкують День Незалежності у різних містах України: заворожуюче дійство – фото, відео
Українці святкують День Незалежності, на честь свята у кожному місті України влаштували певні урочистості. Зокрема, у Києві нагородили видатних українських діячів, Президент україни Володимир Зеленський привітав громадян зі святом, а співак Дзідзьо (Михайло Хома) виконав Державний гімн України. Святкування пройшли і в інших містах України.
Про те, як святкують День Незалежності у різних містах країни – читайте та дивіться у матеріалі 24 каналу.
Львів
У Львові вже традиційно другий рік поспіль на День Незалежності проходить Марш нескорених. Він стартував о 10:00. Ідея проведення такого дійства з'явилась у ветерана 93-ї механізованої бригади Антона Кирєєва. У такий спосіб львів'яни вшановують пам'ять полеглих героїв.
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Колона сформувалась біля центрального входу на Личаківське кладовище. Спершу там відбувся молебень, а потім люди рушили своїм маршрутом. Людей прийшло багато, однак вони намагались дотримуватись соціальної дистанції.
Львів'яни поділились враженнями
- Пані Валентина, учасниця акції: "Прийшла, аби підтримати хлопців, які воювали, і вшанувати пам'ять загиблих. Це мій обов'язок.
- Пані Наталія, учасниця акції: "Прийшла, щоб насамперед вшанувати загиблих воїнів. Для мене це свято величезне, його треба шанувати.
Святкування у Львові / Фото Антон Кирєєв
Марш нескорених у Львові / Фото ВЗ
Також там розгорнуть український стяг довжиною 6 метрів. Кожен охочий зможе там залишити свої підписи та побажання.
Як святкують День Незалежності у Львові: відео
Одеса
В Одесі почали масове святкування ще з 23 серпня, Дня Державного Прапора України. Вчора там писали масовий диктант українською мовою. Сьогодні ж, на День Незалежності, в центрі Одеси пройшов традиційний марш захисників України. На нього прийшли кілька сотень людей, серед яких і учасники війни на Донбасі, і рідні загиблих.
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Як відомо, учасники маршу йшли з національною символікою. Вони прямували від Оперного театру в сквер Героїв Небесної Сотні на проспекті Шевченка.
Марш захисників в Одесі / Фото Думська
Також в Одесі зібрались на живий ланцюг. На жаль, через карантинні обмеження запроваджені через пандемію COVID-19, люди не беруться за руки, а дотримуються соціальної дистанції. На фестивалі, який проходить в Одесі, зареєстровано приблизно 1,5 тисячі учасників.
Як святкують одесити: відео
Вінниця
У Вінниці о 10:00 поклали квіти на могили загиблих героїв. Після цього стартував великий патріотичний велопарад. Люди у вишиванках та масках вирушили вітати один одного з Днем Незалежності. Вони годину їздитимуть містом. У цей час у центрі Вінниці лунає військовий концерт.
Через карантин у Вінниці також перенесли усі заходи в онлайн-режим. Виставки та концерти вінничани зможуть подивитися впродовж дня на офіційній сторінці міста. Людей, які одягнуті у національний одяг, у місті небагато. Однак вони запевнили, що настрій святковий присутній.
Святкування Дня Незалежності у Вінниці: відео
Київ
Найголовніше святкування країни відбулось у столиці. Там Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді зранку поклали квіти біля стіни пам'яті полеглих за Україну. Після цього він прийшов на Софіївську площу, де урочисто підняли Державний Прапор України та президент привітав громадян.
Святкування у Києві / Фото 24 канал
Варто зазначити, що під час підняття прапору виконував Державний гімн України український артист Дзідзьо (Михайло Хома).