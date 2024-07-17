Як відтепер вручатимуть повістки: у Генштабі відповіли, чи будуть надсилати поштою

З 16 липня вручення повісток зазнало змін. Відтепер воно відбувається не тільки особисто під підпис особи.

Таким чином повістки надсилатимуть поштою, а саме рекомендованим листом. Про це в етері телемарафону розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, інформує 24 Канал.

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Як вручатимуть повістки з 17 липня

Людина або під підпис отримує, або відмовляється, знову ж таки під підпис, або вона повертається. І таким чином вважається, що повістка була доставлена,

– пояснив представник оборонного відомства.

Повістку можуть надіслати на адресу реєстрації громадянина або ж адресу, вказану під час оновлення даних. До 16 липня повістка вважалася врученою, лише коли особа підписувала документ про отримання.

Однак тепер все змінилося – якщо отримувач фізично не проживає за адресою реєстрації або не оновив контактні чи вказав некоректну адресу під час оновлення, то повістка все одно вважатиметься врученою.

Тож саме для уточнення своїх контактних даних військовозобов'язані й мали 60 днів з дати набрання чинності законом. Якщо особа не отримує повістку, відправлену за адресою її реєстрації, то ТЦК може звернутись до поліції з метою її розшуку.

"Саме для цього існують ці 60 днів, тобто для того, щоб люди оновили свої дані – де вони проживають, яка у них електронна адреса, який у них телефон", – каже Лазуткін.

За даними Генштабу, згідно з прийнятими змінами у законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки Укрпоштою.