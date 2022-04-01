Як тероборона Львівщини готується до захисту своєї землі: потужне відео

У Львівській області 103-тя окрема бригада територіальної оборони готується до захисту своєї землі. Бійці тренуються щодня у різних дисциплінах.

До війни ці чоловіки були підприємцями, будівельниками та програмістами. Сьогодні вони професійно вправляються з автоматами, щоб у разі нападу на Львівщину дати гідну відсіч.

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Бійці відпрацьовують стрільбу, ведення бою в місті, тактичну медицину та інше. Мер Львова Андрій Садовий поділився відео із частинкою таких тренувань.