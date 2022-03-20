"Як тобі таке Ілон Маск": у Маріуполі посеред руїн помітили червону Tesla

Окупанти понищили практично весь Маріуполь. Але ніхто не очікував побачити серед руїн міста Tesla. Так ще й червоного кольору. Символічно, чи не так?

Місто Маріуполь уже безліч днів потерпає від обстрілів російських військових. Вони не зупиняються ані вдень, ані вночі. Тож не дивно, що на вулицях міста можна побачити хіба сміливців. Один із них виявив серед руїн Tesla Model 3, передає 24 канал.

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Електромобіль трохи понищили, але не розтрощили

А як тобі таке, Ілон Маск?

– сказав автор ролика за кадром.

Він також зазначає, що хтось явно стрибав на цій машині. Видно також, що у неї відчинене вікно. Екран мультимедійної системи, до слова, на місці.

Дивіться, як виглядає Tesla Model 3, яку виявили серед руїн Маріуполя:



Зауважимо, що автомобіль зареєстровано у Донецькій області. Підозрюємо, що через відсутність електропостачання власник просто не зміг зарядити своє авто та вивезти його з міста.

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