Як тонула "Москва": про "Нептун", "Гарпун" і російську тактику

Отже, після повідомлення ТАСС вже точно стало зрозуміло, що щось таки сталось з флагманом ЧФ Росії крейсером "Москва". Втратити корабель з такою гучною "столичною" назвою – це кінець кар'єри для великої кількості штабних флотських пацюків у Севастополі та околицях.

Але давайте за хронологією, як це було

Отже, спочатку Україна через декількох блогерів сповістила про пуск двох протикорабельних ракет (ПКР) "Нептун" у щось в морі. Начебто навіть були очевидці запусків, які все чули. Згодом стало відомо, що мова йде про крейсер "Москва". Народ одразу скептично поставився до цієї новини, бо пару тижнів тому наші вже "топили" фрегат "Адмірал Ессен".

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Але цього разу дивним чином штатні російські пропагандисти тіпа Коца почали висміювати українські фейки. Одразу пішла інформація, що, мовляв, "Москва" тихо стоїть в порту Севастополя. Ну, окей, чекаємо далі…

Далі починає з'являтись якась занадто детальна інформація про крен на лівий борт, про влучання в нього під островом Зміїний чи на шляху до нього. Так, в цей час вже можна відкласти попкорн. На форумі Севастополя жваво труть всі коменти – що ж…

І ось російський державний ТАСС цитує своє Міноборони про пожежу на "Москвє", детонацію боєприпасів та евакуацію моряків. Тобто…

Аби не Нептун

І тут починається перша реакція росіян. Лейтмотив дуже простий – що завгодно, аби не ПКР "Нептун".

Одразу вже російські блогери пишуть про українську міну, які віднесло до Москви і от поміж всіх можливих цілей її віднесло одразу на крейсер. Це ті самі блогери, що раніше писали про старі українські міни.

Далі в бій йдуть штатні "пояснювателі" – щоб не сталось, але це був нещасний випадок. І щоб врятувати екіпаж, було вирішено залишити корабель.

Далі в бій йдуть "конспірологи" – це, мовляв, диверсія українців. І загалом він стоїть в Севастополі і ось там щось ті неблагонадійні кримчани з ним зробили.

За пару дней почнуть говорити, що це був переданий британцями американський Harpoon – ПКР схожого з "Нептуном" класу.

Росіяни ніколи не визнають, що їх флагман змогла потопити українська ракета. От що завгодно будуть вигадувати, аби не "Нептун"!

Не все так однозначно (с)

Насправді все не так просто. Нептун – це бойова частина у 150 кілограмів. Навіть Harpoon – це аж цілих 221 кілограм.

У пресі пишуть, що "Нептун" розраховано на ураження цілей водотоннажністю до 5000 тонн. Крейсер "Москва" – це 11500 – 12500 тонн. Тобто формально по фрегату "Адмірал Ессен" (4050 тонн) наш "Нептун" міг би вдало відпрацювати, а от по крейсеру "Москва" - ні?

Давайте глянемо, як працюють схожі за класом "гарпуни" на навчаннях RIMPAC2010:

На самому початку якраз "Гарпун" влучає в USS Ogden – навіть більший за тоннажем за "Москву".

Ось так влучає "Нептун" – дивіться відео :

Виглядає круто, а ще, якщо два рази влучити, то взагалі чудово, але корабель після цього не тоне. Починається пожежа.

А далі як пощастить.

Російський "авось"

Крейсер "Москва" –ракетний протикорабельний крейсер. Його основні вороги –інші кораблі + авіація. Основна зброя –8 пускових установок (ПУ) протикорабельних ракет П-1000 Вулкан + 8 ПУ для С-300 (тобто ЗРК). Далі біля цього крейсера повинні знаходитись кораблі охорони та супроводу.

Сенсу відправляти протикорабельний крейсер під острів Зміїний не було ніякого, але як флагман флоту і для наведення жаху на Україну та НАТО він, звичайно, буде ходити в походи разом з іншими фрегатами, які засипають Україну "Калібрами". Одні гатять по Україні ракетами, а "Москва" – на всяк випадок – береже їх від можливої атаки кораблів НАТО – хоча і дивно, але десь так.

Отже, два "Нептуна" не можуть прямо потопити "Москву", але можуть викликати пожежу. А далі, як повезе. Якщо реально влучать десь біля ракет, які ніс крейсер, то до скромних 300 кілограмів бойової частини двох "Нептунів" додаються 500 кілограмів в кожній ракеті П-1000 "Вулкан" тощо.

Звичайно, екіпаж буде намагатись гасити пожежу, але якщо вдало влучило, гарно вибухнуло та розгорілось, то легше просто "евакуювати екіпаж" – як це лаконічно прокоментували російські ЗМІ.

Чи затоне "Москва"? Нам би цього дуже хотілось, бо в цьому великий символізм. Принаймні "Москва" може ще довго горіти, довибухати та поступово тонути.