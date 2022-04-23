Як триватиме комендантська година у Великодню ніч в різних містах України
23 квітня 2022 , 08:55Читать новость на русском
Загроза провокацій з боку Росії можлива будь-коли. У Великдень, на жаль, – шанси злочинних дій окупанта дуже високі.
Тож українців закликають бути обережними, й дотримуватися комендантської години у Великодню ніч. Як триватиме комендантська година в різних містах України, розповідає 24 канал.
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У ніч на 24 квітня комендантська година триватиме:
- Київ: з 23:00 до 5:00
- Харків: з 20:00 до 6:00
- Запоріжжя: з 19:00 до 05:00
- Вінниця: з 23:00 до 5:00
- Житомир: з 22:00 до 5:00
- Полтава: з 22:00 до 05:00
- Тернопіль: з 23.00 до 05:00
- Хмельницький: з 23:00 до 05:00
- Кропивницький: з 21:00 до 06:00.
- Одеса: комендантська година на Одещині скасовується. Водночас в області посилять патрулювання вулиць у Великодню ніч.
- Чернігів: з 21:00 до 05:00
- Миколаїв: з 19:00 до 05:00
- Івано-Франківськ: у ніч на 24 квітня комендантська година у місті та області триватиме з 23:00 до 5:00.
- Чернівці: з 23:00 до 05:00
- Суми: з 21:00 до 5:00
- Луцьк: з 23:00 до 06:00
- Рівне: комендантську годину з 22.00 до 06.00 не скасовуватимуть, але парафіяни зможуть відвідати храм.
- Львів: комендантська година у Львівській області на Великдень скасована, однак у самому Львові нічних богослужінь не буде.
- Дніпро: комендантську годину в ніч на Великдень скасували.
Українцям порадили уникати великих скупчень людей на Великдень
Рятувальники ДСНС закликали українців уникати великих скупчень людей на Великдень. Адже російські окупанти можуть вчиняти провокації.
Людей також закликали дотримуватись правил пожежної та мінної безпеки.
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