У ПЦУ роз'яснили своє ставлення до сповіді в онлайні

У Православній церкві України вважають, що таїнство сповіді має відбуватися особисто. Хоча й не мають нічого проти духовного спілкування в режимі онлайн.

Речник ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря вважає, що сповідь як таїнство не повинна відбуватися в онлайні, адже потребує особистого спілкування духівника й грішника.

Цікаво Не суперечить засадам християнської віри: ПЦУ не змушуватиме людей до вакцинації

Це спілкування повинно бути цілком конфіденційним, без можливості втручання будь-кого стороннього. Жоден засіб дистанційної комунікації не дає гарантії, що в це спілкування ніхто не втрутиться,

– пояснив архієпископ.

Водночас він підкреслив, що вважає за можливе проведення онлайн духовного спілкування, розмови, зокрема щодо гріхів та покаяння, але саме таїнство повинне відбуватися лише особисто.

Окремо Євстратій Зоря нагадав, що сповідь – не єдиний шлях покаяння. Воно так само відбувається й у щоденних молитвах.

"Тому людина, яка відчуває потребу в покаянні, може й повинна відкрити своє серце перед Богом на всякому місці, де вона зараз перебуває, і знайти можливість взяти особисту участь у таїнстві при першій же для цього нагоді", – розповів владика.

Як пандемія вплинула на релігію: