Як в цьому вижити, – Зеленський розповів Європі про те, як Росія бомбить лікарні та школи

Володимир Зеленський звернувся до громадян Італії. Він розповів, зокрема, про те, як обстрілюють Маріуполь, і наголосив, що вороги розбомбили навіть пологовий будинок і дитячу лікарню.

Президент пояснив італійцям, що по цілій Україні вороги зруйнували вже десятки лікарень, сотні шкіл та дитячих садочків. Вони руйнують університети, повністю знищують житлові квартали.

Важливо Це війна проти європейських цінностей, – Зеленський звернувся до італійців

Це ненависть до усього живого. Уявіть, що це таке і як в цьому вижити? Що це означає для українців? Спокій не можна знайти навіть у церкві, бо авіація бомбардує навіть їх,

– заявив глава держави.

Володимир Зеленський підкреслив, що вороги скидають бомби навіть на площі у великих містах, які нічим не відрізняються від тих, що розташовані в Європі.

Він наголосив, що це війна не лише проти українського народу, а проти цінностей, які об'єднують українців із європейцями.

Володимир Зеленський звернувся до італійців: дивіться відео