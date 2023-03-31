У ГУР розповіли про плани щодо прикордонних з Україною областей Росії після закінчення війни

Україна працює над тим, щоб на прилеглій російській території не було озброєнь, сил та засобів агресора.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами це один із багатьох кроків до убезпечення України від повторення нападу Росії.

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З точки зору безпеки України, Європи та світу на порядку денному гостро стоятиме питання демілітаризації Росії, зокрема – її денуклеаризації, а також пункт про створення певної безпекової зони навколо кордонів України,

– зазначив Юсов.

Він уточнив, що головне завдання – вихід Сил оборони на кордони 1991 року, а "якщо говорити про гарантії безпеки, то вони передбачатимуть неповторення сценарію масштабного нападу".

"Це передбачатиме відсутність на певній відстані навколо України озброєння, сил і засобів. Україна над цим працюватиме", – додав Юсов.

Україні потрібні гарантії безпеки