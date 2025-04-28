КНДР визнала участь у війні проти України: як такий прецедент може зіграти на руку Києву

КНДР офіційно визнала участь у війні Росії проти України. Поки Путін дякував Кім Чен Ину за підтримку, США вже закликали Північну Корею забрати свої війська з Росії.

Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу розповів, що набагато важливіше те, що Росія також офіційно це визнала. Так вона намагається посилити свої позиції, особливо в переговорах із США, і демонструє Європі, що у разі посилення підтримки України у неї є додаткові ресурси.

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Зворотній ефект участі КНДР у війні

"Те, що було відомо де-факто, тепер стало офіційно визнаним. Це створює додаткову напругу і ризики: дві, можливо, найагресивніші держави світу – Росія і Північна Корея – визнали не просто союз, а діючий військово-політичний союз", – сказав Володимир Фесенко.

Він зазначив, що Північна Корея надсилає не найманців, а регулярні війська. Це створює ризики, але також може мати і зворотний ефект.

Це відкриває аргумент для України: якщо Росія офіційно залучає війська іншої країни, вона не може заперечувати проти присутності, наприклад, європейських військ в Україні після війни.

Зараз тема військово-політичного союзу між Росією та Північною Кореєю використовується Кремлем для посилення своїх переговорних позицій. Це також інструмент залякування Заходу і тиску на США, адже питання Північної Кореї дуже чутливе для Вашингтона.

Подивимось, як реагуватимуть США. Для них це теж виклик. До речі, Дональд Трамп нещодавно заявив про можливість відновлення переговорів із північнокорейським диктатором,

– додав Володимир Фесенко.

Він підкреслив, що Україна може використати цей прецедент у майбутніх переговорах про завершення війни. Росія сама створила цей прецедент, і Україна може обернути його на свою користь.

Саме тому ця тема активно обговорюється у контексті перемовин. Росія демонструє, що має союзника і намагатиметься використовувати його не лише у війні проти України, а й для впливу у Східній Азії. А це вже серйозний виклик і для США, і частково для Китаю.