Як Україна буде обороняти "зерновий коридор" від ворога

У нас можуть появитися патрульні катери для охорони "зернового коридору". В оригіналі Зеленський говорив саме про морські катери. Це нюанс важливий, бо означає, що не треба вирішувати проблему проходу через Босфор, заблокованого для кораблів воюючих країн.

Які можливості нададуть Україні морські катери

Ймовірними кандидатами на поставку можуть бути американські патрульні катери проєкту Mark VI, і французькі сторожові катери від компанії OCEA, котрі закуповувались за контрактом ще 2021 року. Хоча не виключені й інші варіанти.

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Теоретично, функціонал таких катерів дозволяє поставити там автоматичні гармати та/або керовані ракети малої дальності, та й розмістити одного чи кількох стрільців із ПЗРК. Такий набір озброєння дозволяє протидіяти вузькому, але чутливому спектру загроз:

дозвуковим протикорабельним крилатим ракетам,

перспективним катерам-камікадзе в розпорядженні Росії,

та власне тим самим "Шахедам". Маловідомо, але вперше Іран застосував Shahed-136 ще у 2019 році саме для удару по одному з ізраїльських танкерів.

З погляду оборонної достатності тема із патрульними катерами – це із розряду "доводиться працювати з тим, що є". Для повноцінного захисту "зернового коридору" нам треба хоча б кілька надводних кораблів класу "фрегат" та "корвет", кілька тральників, патрульні літаки й протичовнові вертольоти, додаткові винищувачі і далекобійні ЗРК.

Але стільки, скільки нам треба – нема в кого замовляти, бо самим все необхідне. Тут лишається сподіватись хоча б на те, що турки нам таки дадуть за планом у 2024 році корвет "Гетьман Іван Мазепа", закладка якого відбулась задовго до повномасштабного вторгнення Росії.

Зауважте Шановні політики, якщо ви не зупинитеся – ми втратимо все

Щодо того, чиї будуть екіпажі, де братимуть, і як взагалі розгортатиметься процес – даруйте, але у нашої країни уже є досвід постановки у стрій та застосування у боях певної кількості патрульних катерів американського виробництва PB 40 Defiant. Це, правда, невеликі катери з довжиною корпусу 12 метрів та екіпажем в кілька осіб для використання в прибережній зоні. Використовувались щонайменше для відсічі росіян в районі Очакова та охорони наших річкових шляхів.

Можливо, ви помічали, але після кожної масованої атаки на Київ дронами чи ракетами, ВМСУ скромно дописують, що їх річковий дивізіон теж позбивав певну кількість того, що летіло на столицю.

Пропоную заодно зафіксувати важливий доктринальний момент – надводні дрони все ж не здатні вирішити все в сучасній війні на морі, класичні надводні кораблі та катери вкрай потрібні також.

Окрема категорія громадян різко почала посилатись на пункт 67 параграф "е" уставу Сан-Ремо з міжнародних конфліктів на морі від 1994 року. Мовляв, рух у супроводі військових кораблів начебто робить цивільне судно легітимною ціллю для атаки. Даруйте, але міноборони Росії давно цей устав переступило, коли ще 20 липня 2023 року оголосило, що вважатиме усі судна, які прямують до наших суден, "потенційними перевізниками вантажів військового призначення", тобто заявило про намір атакувати. Розгорнути повноцінну морську блокаду їм тоді та зараз завадила хіба що активність наших катерів-камікадзе з "бавовною" на борту, а не посилання до міжнародного права.