F-16 замість дорогих ракет: авіаексперт сказав, яким озброєнням можна знищувати "Шахеди"
Перші F-16, які отримає Україна, на першому етапі будуть використовувати для посилення ППО. Літаки F-16 здатні за допомогою відповідного озброєння знищувати ворожі "Шахеди" та крилаті ракети.
Про це в етері 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, зауваживши, що знищення "Шахеда" наземною протиповітряною обороною – дороге задоволення.
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Ракети для літаків F-16 дорогі
Зі слів Долінце, 1 протиракета (до комплексів Patriot) коштує від 150 тисяч до декількох мільйонів доларів. Дорого коштують і ракети до F-16. Залежно від дальності й характеристики, ціна може становити до 500 тисяч доларів.
Це дороге озброєння, використовувати його проти "Шахедів" економічно не завжди є доцільним, бо умовна вартість одного "Шахеда" складає 50 – 60 тисяч доларів. Але він може завдати суттєвтх збитків у разі, якщо долетить до конкретної цілі, тому іноді доводиться збивати такі відносно дешеві цілі більш дорогими засобами,
– зазначив Долінце.
F-16 мають озброєння для знищення "Шахедів"
Західні винищувачі F-16 мають озброєння для збиття і крилатих ракет, і "Шахедів". Передбачена так звана бортова авіаційна гармата з дальністю стрільби до 3 кілометрів.
Вона використовує великокаліберні набої. Загальна місткість – понад 500 набоїв. Це є достатньо дешевий спосіб знищення таких цілей, він буде в десятки разів дешевший, ніж вартість "Шахеда", і точно дешевший в сотні або в тисячі разів, ніж ціна авіаційної ракети або ракети для комплексу ППО,
– пояснив Долінце.