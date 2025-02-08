Україна задала тренд: авіаексперт припустив, чи можлива сучасна артилерія без дронів

Українські дрони стають все ефективнішими. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у січні 2025 року саме безпілотники вивели з ладу 66% техніки ворога. Цей показник на 7% вищий порівняно з груднем 2024-го, і він надалі зростатиме.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що використання дронів буде тільки зростати і припустив, як безпілотники будуть удосконалюватись. Також у Міністерстві оборони повідомили, що Україна значно збільшила виробництво далекобійних дронів і вони сьогодні є певною заміною для далекобійних ракет.

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Якою буде армія майбутнього

Криволап зазначив, що використання дронів почалось з самого початку АТО в незначних кількостях. Проте тоді їм не приділяли серйозної уваги.

Коли почалася широкомасштабна, то тодішній міністр оборони Олексій Резнікова сказав, що, мовляв, ну куди ці "весільні дрони", що з ними можна зробити. Ніхто не розумів, що це буде таке,

– сказав він.

Потім майже до 2025 року військові експерти розповідали, що "дрони ніколи не замінять артилерію".

Так, дрони артилерію не замінять, але артилерія зараз без дронів, це вже не зовсім артилерія. Тому що системи наведення, системи коригування, системи підтвердження результатів артилерійських вражень, вони дійсно виконуються дронами,

– підкреслив авіаексперт.

Водночас і дрони взяли на себе функцію знищення самої техніки і всього іншого. Цифра, яку озвучив Сирський, буде зростати.

Майбутня армія, майбутні військові – це будуть люди, за його словами, які керуватимуть дроновими системами не тільки в повітрі, але на землі, на воді, а також логістика і забезпечення будуть дуже сильно перекладатися на дрони.

Піхотинці все одно залишаться, які своєю присутністю будуть підтверджувати, що та чи інші територія захищена або відвойована.

Кількість дронів буде тільки зростати, і їхня вага буде збільшуватись. Такий тренд щодо безпілотних систем Україна перевернула з ніг на голову. Зараз всі країни приділяють дуже серйозну увагу розвитку саме дронових технологій і їх супроводу з погляду штучного інтелекту, обладнання, мінімізації обладнання, його ваги, щоб на дрони можна було покласти все більше і більше функцій,

– зауважив Костянтин Криволап.

До слова, видання The Wall Street Journal пише, що ЗСУ зуміли компенсувати брак піхоти за допомогою безпілотників. Проте БпЛА не можуть повністю замінити людей, вони здатні зірвати атаку противника, за словами українських військових, але не можуть зупинити її повністю. Водночас без безпілотників ситуація була б значно складнішою.