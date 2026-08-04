З іншого боку, вони стануть причиною серйозного тиску на нас – мовляв, вибори під час війни проводити можна і треба. Про це пише Вадим Денисенко.

Які плани будує Росія щодо виборів?

Гауляйтери окупованих територій отримали "план" показати явку на рівні не менше ніж 65%, і результат "Єдиної Росії" має бути близько 70%. Від забезпечення цього результату залежить їхнє майбутнє. Яким чином буде забезпечено цей результат, вже зрозуміло. Вкидування і фальсифікації складуть не менше ніж 40 – 50%.

У цілому, ці "вибори" в Росії вже стають плебісцитом на підтримку безкінечної війни. На окупованих територіях це також демонстрація того, що ці регіони "остаточно стали російськими". Саме тому викликає подив те, що ми досі не маємо публічної позиції МЗС з цього приводу, і ми не бачимо жодних інформаційних кампаній держави для світу та для Росії і окупованих територій, зокрема.

Якою має бути реакція України?

Якою має бути головна мета інформаційної кампанії України? Перш за все, ми маємо не просто заявити про нікчемність цих виборів – ми маємо створити ситуацію, за якої ні в кого не буде сумнівів, що ніяких реальних виборів на цих територіях не було.

Що саме потрібно зробити:

має бути утворено координаційний центр з чітко затвердженим планом дій і набором спікерів для всіх аудиторій. Таким центром, за функціоналом має бути або МЗС або РНБО (вибачте, що змушений писати цю банальність);

умови воєнного часу такі, що забезпечити безпеку голосування неможливо, тому вже зараз потрібно щодня через усі можливі канали доносити до світу та до жителів окупованих територій, що вибори – це небезпечно. Особливо з огляду на те, що Кремль точно готує криваві провокації під українським прапором;

МЗС має розпочати кампанію з невизнання цих виборів та майбутнього російського парламенту вже зараз. У 2024 році ми дуже довго зволікали і повністю програли кампанію "Путін – нелегітимний президент". Зараз у нас є шанс добитися бодай часткової нелегітимності Думи;

усі посольства мають включитися в роботу з дискредитації, так званих, іноземних спостерігачів, які планують їхати в Росію і, особливо, на окуповані території;

проти всіх учасників виборів (кандидатів, членів комісій, довірених осіб) мають бути відкриті кримінальні провадження з дуже прискореною процедурою заочного засудження.

Це ключові речі, які лежать на поверхні. Насправді, можна і потрібно зробити набагато більше. Але чомусь влада зволікає. До виборів залишилося неймовірно мало часу.