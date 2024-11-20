Україна готова повернути Крим дипломатичним шляхом, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна може повернути Крим дипломатичним шляхом. Він також зауважив, що наша країна "не може юридично визнати жодну окуповану територію".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського в інтерв'ю Fox News. Він також наголосив, що Україна не може втрачати тисячі людей заради повернення Криму.

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Чи готова Україна повернути Крим дипломатичним шляхом

Український лідер заявив, що Україна "не може юридично визнати жодну окуповану територію України російською". Таку відповідь Зеленський дав на запитання про можливість поступитися територіями заради мирної угоди.

"Я вже казав, що ми готові повернути Крим дипломатичним шляхом. Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей на те, щоб вони гинули заради повернення Криму... ми розуміємо, що Крим можна повернути. Дипломатично", – зазначив Зеленський.

До слова, раніше український лідер заявляв, що в разі скорочення допомоги від США, Україна програє. Він також наголосив на тому, що дипломатія – єдиний спосіб завершити війну.