Українцям потрібно трохи виправити цю оптику. Про це пише Олексій Копитько.

Росіяни вже адаптуються до атак на склади

У понеділок, 3 серпня, задимівся черговий логістичний центр Wildberries – "Воршинське" у Володимирській області. На прикладі цього складу та з досвіду кількох попередніх задимлень видно, як Wildberries намагається зменшити збитки.

Зокрема, призупинено роботу вночі. Фури розміщуються поза будівлею складу та/або оперативно виводяться після попередження про загрозу. Тому задимлення вже не такі ефектні, як перша пожежа на складі в Електросталі.

Також частково запущено процес розосередження товарів у пункти видачі замовлень, яких у компанії тільки своїх – понад 15 тисяч (цю тактику вже застосовує "Озон").

Чи означає це, що кампанія задимлень втратила ефективність? Зовсім ні. Вона значною мірою ускладнить обслуговування окупаційного угруповання. Все переховати не вдасться. Але оцінювати ситуацію слід без зайвої ейфорії.

Яких збитків Wildberries вже завдали "далекобійні санкції"?

Об'єкт Wildberries у Володимирській області дуже показовий. Для інтересу пошукайте, коли почали розгортатися вже підпалені українцями склади у регіонах Росії. Спойлер: левова частка з них – це забудови буквально останніх років.

Про початок будівництва «Воршинського» заявили у листопаді 2022 року. Першу чергу (58 тисяч квадратних метрів) запустили за два роки – у листопаді 2024 року. Суму інвестицій кілька разів збільшували. Останній цільовий орієнтир – склад площею 176 тисяч квадратних метрів за 11,5 мільярда рублів. Що з цього працювало і з якою потужністю – з першого погляду не видно, треба копати звітність. Тому всі оцінки збитків Wildberries (навіть у більш-менш тверезих ділових ЗМІ Росії) – орієнтовні.

Зокрема, раніше обсяг пошкоджених зовнішнім впливом логістичних площ оцінювали в 1,1 – 1,4 мільйона квадратних метрів, знищених/сильно вражених – 0,8 – 1,1 мільйона квадратних метрів. Після останніх атак цей показник зросте до 0,9 – 1,2 мільйона з загалом 5,2 мільйона квадратних метрів публічно заявлених на кінець 2025 року (ще якісь площі було де-факто побудовано в 2026 році).

Тобто вже виведено з ладу 18 – 24% номінальної площі складів Wildberries. Це вже багато. Як це позначиться на обороті та виручці – точно погано, але масштаб поки що незрозумілий.

Що тут важливо? Вартість вже демонтованих приміщень (без вартості товару) оцінюється у близько 80 – 100 млрд рублів. Вони були збудовані в кредит під 21 – 31%, але віддачі від них не буде. Щось покриє страхування. Однак до кінця невідомо, хто страхує ризики Wildberries. Ціла низка лідерів ринку заперечує будь-яку співпрацю з компанією.

У будь-якому випадку утворюється борговий хвіст. Нормальна людина не відрізняє 100 мільйонів від 100 мільярдів – ці числа поза практичним досвідом та дотиком. Тому йдеться про цифри, з якими гратимуть російський уряд, "Центробанк", банк "ВТБ", "Сбербанк" (меншою мірою).

Ситуація з паливною кризою в Росії

У мережі багато реплік розчарування на тему "Росія подолала паливну кризу". Це недобре. Я вказував, що до осені Росія подолає пік і намагатиметься перевести кризу в хронічну – мене за це засудили. Але поки що ситуація розвивається саме цим шляхом.

Пік ажіотажу тимчасово пройдено – черг дійсно поменшало (а ще менше стали про них писати). Досягти цього вдалося завдяки таким крокам:

російська влада намагається відрегулювати логістику дизпалива, щоб закрити першочергову потребу – армія, аграрії, екстрені та комунальні служби;

на ринок пішов бензин низької якості (суміш прямогонного бензину з хімікатами), що збільшить обсяги, але згодом зіпсує машини. Тобто цей крок має відкладений негативний ефект;

частина споживачів відпала через ціни – почали менше їздити;

ще частина громадян заправилася про запас, у всі майонезні баночки, і буде кілька місяців менш активна в закупівлях.

Впливу імпорту пального в Росію поки що не бачимо – його просто немає в масштабних обсягах.

Черг стало менше, але чи вирішує це проблеми Росії? Ні, зовсім. Поки Україна завдаватиме ударів, криза може лише перейти з пікових форм, у хронічні, коли якусь частину споживачів проноситимуть в жертву.

"Далекобійні санкці" змусять Росію до переговорів восени

Побічний ефект постійних ударів ми спостерігали на хімічному заводі у Нижньокамську. Прагнення оперативно латати пошкоджені потужності та активно їх експлуатувати неминуче викликатиме аварії.

І ось тут головний висновок. Кремлю доводиться балансувати проблеми різної природи. Робити це стає все складніше.

Маркетплейси якось пожвавлювали частину громадянського сектора економіки. Російська статистика вже офіційно показує спад за підсумками другого кварталу та півріччя. І це ще не далися взнаки займання і наслідки проблем з пальним. Тобто, третій квартал точно буде гіршим.

До всього ще додасться необхідність грати з боргами, що наростають. По суті – "малювати гроші". Також негативно вплинуть на торгівлю пробуксування в Азовському морі та проблеми у Чорному морі.

Нічого не змінюється: до осені має накопичитися мотивація як мінімум для діалогу про припинення вогню. Сюди маємо спрямовувати всі зусилля.