Чем вызвано "крымское обострение" Кремля

Новая фаза преследований коренного народа АРК началась 4 сентября. В ходе облавы ФСБ задержало пятерых крымских татар. Среди них – первого заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла. Ему выдвинули подозрение в "диверсии", за что предусмотрено лишение свободы до 15 лет.

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На следующий день у здания ФСБ арестовали еще 40 представителей этого народа, вышедших на протест из-за похищения соотечественников. Им инкриминируют "неповиновение законным требованиям сотрудников полиции".

Эта резкость объясняется "сакральностью" Крыма для режима Путина. Захват полуострова позволил ему восстановить влияние в РФ, подточенное "болотными" протестами. Он для него стал витриной, символизирующей мощь империи. Это – важнейший геополитический маркер, на который ориентируются региональные элиты РФ и международное сообщество.

Любые волнения в Крыму усиливают в РФ риски вхождение в период полураспада и втягивания в этот водоворот других территорий. В первую очередь – Севера России, Дальнего Востока, Кавказа и Поволжья…

Малейшее послабление дисциплины в образцово-показательной колонии, которой по сути является Крым, сразу же обостряет в РФ сепаратные настроения. Шатания в нашпигованном ФСБ и военными Крыму – позыв к параду сепаратных суверенитетов на более отдаленных и менее контролируемых Кремлем территориях.​

Колосс на глиняных ногах

Лозунг "Хватит кормить Москву" максимально мотивирует в большинстве регионах России представителей всех политических лагерей и социальных групп. Его интеграционный эффект в РФ – соизмерим с фанатской кричалкой про Путина в Украине.

Для международного сообщества любые репрессии в оккупированном Крыму более чувствительны, чем на территориях РФ. Поскольку их жертвы – люди, имеющие относительное отношение к гражданству России и представляющие одну этническую группу. А значит, речь идет о военных преступлениях, которые можно квалифицировать как геноцид.

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Исходя из этих факторов, в интересах Кремля – любой ценой обеспечить на оккупированном полуострове политический штиль. Для этого ему нужно снять фактор крымских татар, в большинстве не признающих аннексию полуострова. Путин не смог договориться с их реальными лидерами. Поэтому – пытается давить силой. Семь лет на полуострове идут этнические репрессии в отношении коренного народа.

Задача Украины – поддержать своих граждан, которые противостоят оккупации, защищая наши национальные интересы, а также дать повод международному сообществу закручивать гайки режиму Путина.

Конечно, еще рано рассматривать возможность спецоперации по зачистке полуострова от оккупанта, но нужно создавать необходимые для этого политические условия. Поддержкой крымских татар и в целом – интересов Украины в Крыму является любое привлечение международного внимания к проблематике полуострова и его коренного народа.

Такие меседжи вызывают болезненные реакции Кремля, заставляя его делать очевидные резкости и глупости. В результате он пропускает мощные удары на международном ринге. Вспомним хотя бы успех Крымской платформы...

Важно и то, что агрессия Путина в крымском вопросе развязывает руки своим региональным элитам, готовым отчалить от дырявого судна вместе с доверенными им территориями. Чтобы не стать следующими объектами репрессий.

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Эти процессы способны вызвать в РФ политическую турбулентность, переходящую в силовое противостояние центра с регионами. Кремлю придется передислоцировать туда основные силы и ресурсы. Слабея и отвлекаясь от Крыма. И вот тогда может оказаться актуальной та самая спецоперация Украины в Крыму.

Украина ждет своего часа

То, что Киев способен быть убедительным, свидетельствует дерзкий рейд спецназа ГУР Минобороны в районе Армянска (АРК) в августе 2016-го. Тогда пятеро украинских диверсантов на территории врага в ночном бою разгромили отряд элитного российского спецназа "Вымпел", зачислив "навечно" в списки ФСБ их командира Каменева.

Оккупанты объявили на севере Крыма военную операцию, пытаясь задержать или уничтожить украинских военных разведчиков. Но несмотря на эти усилия, те с боем и без потерь прорвались в Украину. Масштабы испытанного россиянами ужаса подтверждает надпись на могильной плите Каменева, гласящая, что пятеро бойцов ГУР МО численно превосходили стянутые для их нейтрализации с других регионов РФ подразделения оккупационных войск.

Пам'ятник мертвому окупанту / фото – mil.in.ua

Данный мастер-класс особенно уместно вспомнить 7 сентября, в День Военной разведки. Которая, неожиданно для нашего врага, оказалась способной на дерзость, отвагу и умный расчет. Эта история подтверждает и то, что врага можно и нужно уничтожать на его же территории.

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Поэтому, как только преемник СССР зашатается, Украина получит возможность восстановить законный суверенитет над временно оккупированными регионами. Путин, ослабленный конфликтами, окажется для Украины соизмеримым соперником. Которого можно будет поставить на место, отобрав у него украденное. В формате, напоминающем операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе.