Що треба зрозуміти про КАБи?

Сьогодні ситуація змінилася. Не тому, що Росія перестала використовувати цю зброю, а тому, що українські військові адаптувалися. Вони знайшли рішення, змінили тактику, вдосконалили систему протиповітряної оборони та навчилися зменшувати ефективність цих ударів. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Тепер головною загрозою для Запоріжжя стали керовані авіаційні бомби – КАБи. Щодня місто переживає по кілька таких атак. Це породжує закономірне питання: якщо ми вже навчилися протидіяти багатьом сучасним засобам ураження, чому саме КАБи залишаються настільки складною ціллю?

Відповідь полягає в тому, що КАБ слід сприймати не як окремий боєприпас, а як цілу систему застосування.

Фактично росіяни взяли звичайні радянські авіабомби, які десятиліттями лежали на складах, подекуди вже доживали останні дні, і оснастили їх універсальним модулем планування та корекції. Саме цей модуль дозволяє бомбі після скидання десятки кілометрів планерувати до цілі, коригуючи маршрут за допомогою супутникової навігації.

У результаті літак-носій більше не змушений виходити на глибину ураження української системи ППО. Він виконує пуск із відносно безпечної відстані, розвертається і залишає район бойового застосування ще до того, як українські сили можуть ефективно його уразити.

На відміну від крилатої ракети чи ударного дрона, КАБ більшу частину польоту практично не використовує двигун. Це ускладнює його виявлення та скорочує час на реагування. До того ж сама бомба є відносно дешевою. Вартість модуля наведення незрівнянно менша за ціну сучасної ракети ППО, яку довелося б використати для її перехоплення.

Саме на таку економіку війни й розраховує Росія: змусити Україну витрачати дорогі ресурси на боротьбу з дешевшими засобами ураження.

Боротьба з КАБами відбувається одразу на кількох рівнях

Перший – це радіоелектронна боротьба

Оскільки модуль наведення орієнтується на сигнали супутникової навігації, його можна дезорієнтувати або змусити працювати з великою похибкою. Уже є випадки, коли КАБи, випущені по Запоріжжі, під впливом українських засобів РЕБ втрачали наведення, змінювали траєкторію і падали далеко від запланованих цілей.

Це не означає, що РЕБ є універсальним рішенням, але він уже доводить свою ефективність як один із ключових інструментів захисту.

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Другий напрямок – боротьба з літаками-носіями

Саме це є найбільш ефективним способом протидії, але водночас і найскладнішим. Для успішного перехоплення потрібно заздалегідь виявити виліт літака, отримати актуальні розвіддані, спрогнозувати маршрут, правильно визначити момент атаки та забезпечити безпечне повернення українських пілотів.

Це надзвичайно складна операція, адже російська авіація також працює під прикриттям власної протиповітряної оборони та винищувальної авіації. Повторити славнозвісну спецоперацію "Павутина" по носіях КАБів також наразі є практично неможливим, а сама кількість таких літаків налічує сотні бортів по різних аеродромах базування.

Третій напрямок – удари по інфраструктурі, яка забезпечує застосування КАБів

Мовиться про аеродроми, склади, логістику, технічні пункти підготовки авіації. Чим менше можливостей у противника підготувати та підняти в повітря носії, тим меншою буде інтенсивність ударів.

Жоден із цих інструментів окремо не здатний повністю усунути загрозу. Але разом вони поступово знижують її ефективність.

Це важливо розуміти, тому що війна сьогодні – це вже давно не змагання окремих видів озброєння. Швидкість адаптації вирішує чимало проблем.

Постійна технологічна боротьба

Росія постійно модернізує свої засоби ураження. Україна шукає нові способи їх нейтралізації. Ми вже бачили це з "Шахедами", коли здавалося, що їхня масовість зробить захист міст неможливим. Сьогодні для боротьби з ними активно застосовуються мобільні вогневі групи, засоби РЕБ і дрони-перехоплювачі. Ми бачили це із С-300. Бачимо зараз і з КАБами.

Саме тому будь-які категоричні оцінки – "нічого зробити неможливо" або, навпаки, "проблему вже вирішено" – однаково далекі від реальності.

Насправді відбувається постійна технологічна боротьба. Інженери вдосконалюють засоби РЕБ. Розвідка аналізує маршрути польотів. Льотчики шукають нові можливості для перехоплення носіїв. Виробники створюють нові рішення. Командири змінюють тактику застосування сил і засобів.

Ця робота майже непомітна для цивільних. Її результати не завжди можна публічно показати наступного дня після удару. Але саме вона визначає, наскільки ефективною буде оборона українських міст через місяць або через пів року.

Ворог розраховує не лише на фізичне ураження об'єктів. Не меншою мірою він прагне деморалізувати суспільство, створити відчуття безсилля та переконати людей, що захисту не існує. Тотальний терор.

Саме тому сьогодні важливо як і посилювати оборону, так і зберігати холодний розум. КАБи є складною загрозою. Але вони не є зброєю, проти якої неможливо знайти рішення.

Історія цієї війни вже неодноразово доводила – наша сила у витримці, підтримці та довірі до тих, хто щодня працює заради безпеки нас з вами.