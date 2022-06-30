Українська перемога на Зміїному тримається на чотирьох "стовпах"

Кілька важливих деталей про перемогу над російськими окупантами на острові Змїїний.

Все – для перемоги

На брифінгах Пентагону журналісти вже не перший тиждень дивуються: навіщо Україні стільки протикарабельної зброї. Адже ви самі розповідали, що загрози висадки десанту немає. Пентагон непохитно відповідав: "Україна сказала треба".

Варте уваги Острів самогубців: про що говорить втеча росіян зі Зміїного

2. Аналогічне питання виникало щодо патрульних катерів, які нещодавно вирішили нам передати, і журналісти так само питали: для чого? У відповідь теж саме: "Україна сказала треба". І ось дочекалися.

Зірковий час "Богдани"

3. Але значний внесок у перемогу зробила українська "Богдана". Схожа на НАТОвські гаубиці, вона вперше з'явилася на світ у 2016 році, коли ми ще виготовляли свою зброю.

У 2018 у неї був перший парад. Потім вона боролася з інформатаками рашистів про "нічого не працює" та "вкрали гроші". І тепер, пройшовши через всі випробування, вона б'є ворога. Так само, до речі, як і "Нептун", "Вільха", "Стугна" та "Корсар". Це все з'явилося на світ тоді, коли ми ще виготовляли свою зброю, завдяки тим, кого дехто називав зрадниками, які здали Крим.

Актуальне Путін вже призначив "смертників" війни з Україною

Ті, хто кує майбутнє вогнем

4. І звичайно, ті, без кого цієї перемоги ніколи б не було. Завдяки кому я пишу сьогоді цей пост в місті Києві в своєму офісі, а за вікном співають пташки.

Важливе – Україна отримує нові САУ для знищення російських окупантів: дивіться відео

Тим, хто надихав і надихає своєю мужністю, спритністю та професійністю весь світ. Хто жертвує щодня найдорожчим заради майбутнього кожного з нас і наступних поколінь. Нашим найкращим, найсильнішим, най-най ЗСУ слава!