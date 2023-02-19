Колосальний досвід за 9 років: українські військові навчають іноземців керувати дронами

В Україні за 9 років зібрали експертизу щодо безпілотників, якої немає ніде у світі. До нас приїжджають навчатися з інших країн.

Про це для 24 Каналу розповіла засновниця фонду Dignitas Любов Шипович.

До теми 23-річний військовий за допомогою "весільних" дронів ліквідував понад 500 росіян

"Особливо, коли говоримо про цивільні технології. У таких масштабах цивільні безпілотні технології використовують вперше. У нашій команді над технічним напрямком, який очолює Марія Берлінська, що працювала з самого початку розвитку аеророзвідки в Україні, зрозуміли, що ту експертизу, яка в нас є, важливо передати", – розповіла Шипович.

Гонитва технологій

За словами експертки, за останній рік повномасштабної війни зібрали ще більшу експертизу, яку не маємо право втратити. Шипович зазначила, що ми повинні передавати знання новим мобілізованим військовим чи добровольцям.

У травні торік ми з командою записали відеолекції – курс застосування технологій в умовах війни. Його постійно доповнюємо та розширюємо. Курс доступний на платформі Prometeus. Він закритий, доступ отримують військові за запитом від командирів. Це для того, щоб лекціями не могли користуватися росіяни. Вони активно за всім стежать, – розповіла експертка.

Вона зазначила, що війна є гонитвою технологій. За словами Шипович, після отримання сертифікатів про закінчення онлайн-курсу починається практичне навчання на полігонах.

"Наразі вже більше ніж 10 тисяч військових пройшли навчання. Наша мета – поширювати це якомога більше, щоб кожен військовий знав, як розгорнути Starlink, під'єднати рацію, підняти квадрокоптер. Це потрібно, щоб мати очі в бойових діях, знати про ситуацію і не йти навпомацки, як робили у минулому столітті", – додала експертка.

Україна має збільшувати виробництво безпілотників

Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що потрібно виготовляти більшу кількість дронів. Вони потрібні для широкого застосування.

"Застосування дронів і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу, і про доставлення боєкомплектів та евакуацію поранених. Наразі потреби ЗСУ вимірюються сотнями тисяч БпЛА різних модифікацій", – сказав він.