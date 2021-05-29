Війна ведеться на різних фронтах: як Україна завдала удару по Росії

Перший Білоруський фронт Третьої світової війни. Повітряна блокада Білорусі наочно показує усьому світу цінність України в системі європейської безпеки та боротьби з Путіним і його сателітами. Далі читайте російською.

С участием Украины любые санкции и любые блокады против РФ и РБ становятся эффективными и наносят огромный ущерб. Современная война ведется на разных фронтах – на фронте боевых действий, на фронте политическом, на фронте информационном, фронте экономическом.

Интересно Помешательство Лукашенко станет подарком для Украины

Теперь Украина нанесла ассиметричный удар за воздушную блокаду со стороны РФ на юго-востоке, за уничтожение наших авиаперевозок на данном направлении, которые Россия не пропускает. Пора выбирать сторону в войне и занимать место на одной из сторон.

Лукашенко выбрал сторону престарелых диктаторов.

Европа видит, наедине с какими монстрами мы сражаемся в общих интересах, мы усиливаем европейскую позицию в любом кризисе, и это, безусловно, должно стать нашим козырем для усиления евроинтеграции.

Нам нужна новая стратегия усиления двусторонних отношений с приграничными к РФ странами, они наши самые эффективные лоббисты в деле интеграции в ЕС и НАТО.

Читайте КГБ Беларуси пора обновить методички: что не так с "бомбой" в самолете

Поддерживаю руководство государства в связи с быстрым решением президента Украины, СНБО и министерства иностранных дел, которые в числе первых, не дожидаясь решения ЕС, объявили о блокаде воздушного сообщения, и сегодня запрет Кабмина вступил в действие в полном объеме, с 29 мая небо будет закрыто.

Это ответственная государственная политика, спасибо за такую скорость и решительность. Но нам нужна стратегия полного разрыва зависимостей Украины в отношениях с РФ и РБ, не одномоментная, конечно, но на ближайшие один-два-три года.

Очень важна в связи с воздушной блокадой четкая определенность в действиях Франции. Такая решительность заслуживает уважения. Также важна поддержка Чехии, где после раскрытия российского теракта в Врбетице происходят сильные антироссийские перемены.

И, конечно, самой большой благодарности заслуживают наши самые стойкие союзники – Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Великобритания.