Ми на завершальній фазі: три ознаки, що Крим вже повертається до України

Відповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на питання The Guardian щодо тимчасово окупованого Криму протверезила адептів культу "все пропало" і змусила ще більше хвилюватися російських окупантів. Крим повернеться до складу України й це вже відбувається, якщо ви не помітили.

До 24 лютого 2022 року я думав, що першими повернуться Луганська та Донецька область, а повернення Криму дипломатичним шляхом може зайняти десятиліття. Але після повномасштабного вторгнення на питання про воєнне повернення територій я зазначав, що півострів буде звільнений раніше Луганщини та Донеччини. І думки своєї не змінив.

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Крим є найвразливішим серед усіх окупованих територій

Крим справді є найвразливішою ланкою серед усіх тимчасово окупованих територій України. Особливо порівняно з Донецькою та Луганською областями, що мають сотні кілометрів спільного кордону з Росією та вельми розгалужену логістику. Це дозволяє російським окупантам підтримувати високий рівень матеріально-технічного забезпечення військ за будь-якого розвитку подій.

Півострів, що, на перший погляд, прикривається тимчасово окупованою лівобережною Херсонською та Запорізькою областями, залишається вразливим у питаннях логістики і може бути ізольований навіть без попереднього звільнення материкового півдня. Причому процес створення умов ізоляції вже йде повним ходом.

Як Україна почала звільняти Крим

Чорноморський флот став флотилією.

У 2023 році російські окупанти розпочали процес виведення Чорноморської флотилії з півострова Крим у Новоросійськ, а деякі кораблі взагалі були відправлені в Каспійське море. Цей процес став наслідком планомірного та методичного вибивання російської флотилії із Криму.

У 2014 році окупація півострова була зумовлена ​​й тим, що Росія мала намір використовувати його як базу для свого військового флоту з подальшим контролем Чорного моря. Саме Чорноморський флот, а нині флотилія, мав забезпечувати захист Криму з морських рубежів, і саме ця компонента з 2022 року була головною опорою для окупантів у питаннях безпеки півострова.

Станом на першу половину 2024 року опору Криму ганебно видворено з півострова із втратами, які Чорноморський флот не ніс із часів Другої світової війни. По суті можна вважати, що це завершений етап у процесі підготовки умов для звільнення Криму.

Логістика.

8 жовтня 2022 року Україна провела першу результативну операцію з ушкодження Керченського мосту, що з'єднує окупований півострів з материковою Росією.

Цей міст був, є і досі залишається однією з основних логістичних артерій ворога. Знищення Керченського мосту критично підірвало б можливості окупантів у питаннях матеріально-технічного забезпечення свого угрупування не лише на півострові, а й на материковому півдні, зокрема на лівобережній Херсонщині.

А руйнування логістики на півночі Криму (в районі Вірменська та Чонгара) дозволить якщо не ізолювати, то значно обмежити зв'язок з материковим півднем.

За виконання цих умов Крим опиниться в напівізольованому стані. Чому "напів"? Тому що є море та повітря. Але й тут не все так просто для окупантів.

У ніч на 23 липня ВМС України спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по залізничному порому "Слов'янин" у порту "Кавказ". "Слов'янин" – третій та останній залізничний пором, який був у Росії в цьому регіоні.

До цього Сили оборони України методично вибивали великі десантні кораблі (БДК) Чорноморської флотилії, які також використовувалися для перевезення вантажів військового призначення.

Поки що крапка в питаннях морської логістики остаточно ще не поставлена, але більшість завдань у цій категорії вже вирішена. Щодо повітряної компоненти, то використання військово-транспортної авіації російських окупаційних військ лише частково й обмежено зможе розв'язати питання з матеріально-технічним забезпеченням півострова при порушеній морській логістиці та руйнуванні мостів. Але в даний час проблематика повітряного сполучення не вирішена, хоча це тимчасово. Поява в повітряному просторі F-16 буде рішенням і точкою в цьому питанні.

Таким чином, етап перерізання логістики Криму у процесі. Морська, сухопутна та повітряна компоненти поступово нейтралізуються, ізолюючи півострів від зовнішнього світу.

Повітряний простір.

У 2024 році інтенсифікувався процес знищення засобів російської ППО в Криму. За два з половиною місяці майже весь ешелон великого радіусу впливу на острові втратив свою функціональність.

На території півострова більше немає повноцінно функціонуючих 12-го та 18-го зенітних ракетних полків (ЗРП), а також 3-го радіотехнічного полку. Насправді північний, західний, центральний та південний повітряний простір Криму є прохідним двором не тільки для балістичних ракет, а й для дозвукових засобів ураження, а також різного типу БпЛА.

Всього за два з половиною місяці була повністю обвалена вся ешелонована ППО в Криму, за винятком поки що лише однієї локації – південно-східної (в районі Керченського мосту), куди були стягнуті вцілілі боєздатні засоби.

В умовах знищення всієї компоненти ППО півострів втрачає свою захищеність з повітря, а розміщення на його території авіакрила є вкрай ризикованою витівкою. Адже по аеродромах (і не тільки, але перш за все про них говоримо) тепер може прилітати найширший спектр засобів ураження.

За підсумками, це в перспективі змусить командування ворога вивести з Криму свою повітряну компоненту, щоб не наражати її на ризик регулярного знищення. Так само, як було виведено ЧФ.

Отримання Україною F-16,значно спростить і убезпечить операції із застосуванням даних винищувачів по об'єктах на півострові. Відсутність на 80% території Криму ППО та авіації підвищує ефективність ударів по півострову, роблячи їх невідворотними.

Етап створення цих умов у процесі, але це навіть не середина шляху, а фактична його завершальна фаза.

Висновки

На третій рік повномасштабної війни ми з вами регулярно спостерігали, як створювалися умови для звільнення Криму. Не просто удар по Керченському мосту, який був і який ще буде. Не просто потоплення Чорноморського флоту та витіснення його з Криму. Не просто нейтралізація кримської ППО та супутнє їй витіснення авіаційної компоненти.

Весь цей час ми з вами були і будемо свідками формування комплексу умов, що зараз перебувають на різних етапах реалізації. Але суть неминуча: російський окупаційний контингент у Криму поступово, але впевнено стає приреченим на повну ізоляцію. А за ізоляцією піде визволення.