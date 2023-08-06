Що ви чули про будівельні стандарти або як Україні досі будують майбутні братські могили

Війна вимагає того, щоб ми вже сьогодні змінювали будівельні норми та правила. Як це зробив Ізраїль ще у 2002 році.

Чого Україна має повчитися в Ізраїля

Мовиться навіть не стільки про нові будинки (вони можуть дещо витримати попадання), скільки про старі панельні, які складаються як картковий будиночок.

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В Ізраїлі сьогодні діють суворі вимоги щодо безпеки для багатоповерхових будинків.

Ці вимоги були запроваджені у 2002 році після серії терактів у країні. Вони передбачають такі пункти:

використання міцних матеріалів, таких як бетон та сталь;

зміцнення несучих конструкцій будівель;

встановлення протиосколкових вікон та дверей;

створення безпечних приміщень для укриття мешканців у разі вибуху чи обстрілу;

навчання мешканців правил евакуації.

Будівельні норми в Ізраїлі для багатоповерхових будинків є одними з найсуворіших у світі. Вони допомогли знизити кількість жертв терористичних атак у країні, що зараз є мегаактуальним для України.

З 1990 року кожна квартира в Ізраїлі повинна мати кімнату безпеки – мамад. Водночас Україні вже йде 9-й рік війни і нічого схожого немає.

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Мамад – це повністю бетонний стояк, що йде через весь багатоповерховий будинок, з залізними вікнами, що щільно закриваються. Це власне бомбосховище у кожній квартирі. У разі руйнування будинку цей стояк повинен вистояти та врятувати життя.

Є й такі, що призначені для всіх мешканців сходової клітки (мамак). При виникненні загрози у місті лунає сирена, і жителі ховаються у мамаки, щільно закривають у них металеві віконниці та замикають важкі вхідні двері. У спокійні дні ці приміщення використовуються як звичайні спальні.

В Україні слід встановити вимоги до індивідуальних бомбосховищ

Так, в Україні почали ревізувати укриття, з'явилися поодинокі вуличні бетонні укриття. Але що ви чули про зміну будівельних стандартів?

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Монолітний каркас показав свою живучість, але де вимоги до індивідуальних бомбосховищ? Я досі бачу продовження будівництва будинків із панелей – майбутніх братських могил.

Де, до речі, програма оновлення житлового фонду в Україні? Панельні "брєжнівки" вже давно вичерпали нормативні терміни використання. Системна заміна житла для українців (із дешевою довгостроковою іпотекою) – це не тільки безпека, це інша якість життя українців та стимули для економіки.