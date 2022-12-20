Як відбувається підготовка мобілізованих в навчальних центрах

Усі мобілізовані в ЗСУ обов'язково проходять підготовку. Тренують навіть тих військовослужбовців, які вже мають досвід.

Скільки часу триває підготовка військових

Мобілізованих, які раніше не проходили військову службу, відправляють на підготовку у навчальні центри. Про це заявив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

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Триває ця підготовка щонайменше місяць. Водночас якщо спеціальність, яку опановує боєць, є складною, то для підготовки додають ще від 2 тижнів до 2,5 місяців. Це називається індивідуальна підготовка, але є ще колективна.

Колективна підготовка – це коли військові потрапляють у підрозділ, який готується до залучення в зону бойових дій. Тоді теж відбуваються тренування на полігонах та інших ділянках місцевості. Загалом це все може триватиме понад 2 – 3 місяці,

– пояснив Горбач.

Він додав, що підготовку з підрозділом на полігоні проходять всі. Тобто навіть ті бійці, які мають досвід.

Чи можлива нова хвиля мобілізації в Україні

Горбач заявив, що після Нового року в Україні не планують посилену мобілізацію в ЗСУ. Все тому, що кількість людей, яких призивають у військо, залежить від ситуації на фронті. Водночас ніяких хвиль мобілізації в Україні взагалі не було. Найактивнішим призов був у перші тижні повномасштабної війни.