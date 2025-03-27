Рої "Шахедів" атакують щоночі: моряки-прикордонники показали, як відбивають атаки

Ворог невпинно атакує Одещину, спрямовуючи свої удари на будинки людей та цивільну інфраструктуру. Рої "Шахедів", які щоночі сунуть із моря, першими беруть на приціл екіпажі кораблів Морської охорони. Але навіть удень, коли атаки безпілотників стихають, інтенсивність роботи моряків-прикордонників не зменшується: вони виходять на навчальні стрільби.

Як відбувається тренування на неспокійних хвилях Чорного моря показує 24 Канал у межах програми "Кордон.UA". Ці "феєрверки" одесити тепер спостерігають щодня. Вже майже два тижні з настанням темряви окупанти запускають з моря на область десятки ударних дронів.

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Їх зустрічають бійці Морської охорони. Військовий із позивним "Фенікс" розповів, що екіпажі працюють у безперервному режимі. Удень, коли ворожі дрони беруть паузу, прикордонники виходять у море – на тренування.

Як прикордонники захищають українське море

"Практика мені дає покращення моїх персональних навичок у стрільбі: по надводних мішенях, по повітряній та наземній цілі. Стрільби у нас проводяться регулярно, і я вважаю, що це дуже корисно для військовослужбовців, які проходять службу зараз на кораблях", – розповів "Фенікс".

Він служить на кораблі вже понад пів року. Росіяни постійно коригують та вдосконалюють свою тактику, а це означає – потрібно бути готовими до будь-яких ситуацій.

Доволі часто доводиться зараз використовувати стрілецьку зброю, адже наш ворог не спить, він створює нову техніку, нові засоби для ураження наших сил. Тому стрілецька зброя є невід'ємною частиною захисту нашого корабля,

– сказав "Фенікс".

Він зізнався, що коли повідомив батькам про те, що збирається йти до війська, його не підтримали.

"Спочатку вони негативно до цього поставилися, адже вважали, що мені краще піти на цивільний флот. Але це було моє рішення, і я вирішив, що сам буду створювати своє майбутнє, пов'язане із захистом Батьківщини", – пригадав "Фенікс".

Пліч-о-пліч із "Феніксом" захищає українське море і його побратим "Зеніт". Він розповів, що тренуватися на воді дуже непросто, адже потрібно враховувати й погодні умови.

Стрільба в морі має свою специфіку, адже доводиться виконувати її на ходу, в штормову погоду або, як сьогодні, в умовах туману,

– розповів моряк-прикордонник "Зеніт".

Не зважають на погоду і росіяни. Щодня з настанням темряви з морського туману видніються рої ударних дронів. Минулого тижня їм вдалося знищити 6 так званих "мопедів". А це означає, що постійні тренування приносять результат – моряки вміють вражати ворога з першого пострілу.

Операція "Лунар" в Австралії

Австралійський район "Північна Територія" – одне з найкращих у світі місць для рибальства. Фанати з багатьох країн з'їжджаються сюди, аби побачити, як дикі землі переходять у величезні плавні. Утім, віднедавна цей райський куточок став центром уваги австралійських правоохоронців. З грудня минулого року тут триває прикордонна операція під назвою "Лунар". Її мета – боротьба з іноземними рибальськими суднами-браконьєрами.

У зв'язку з масштабами нелегального промислу до операції залучили прикордонні підрозділи інших австралійських штатів та патрульну авіацію. Адже тутешня берегова лінія – це тисячі кілометрів плавнів, де можуть ховатися браконьєри.

Ми плануємо підсилити реагування і розгорнути свої сили на 10 тисячах кілометрів берегової лінії,

– розповіла керівниця операції "Лунар" Трейсі Гріффін.

Вочевидь, задля збереження унікальної екосистеми Австралії уряд налаштований дуже рішуче. І прикордонники мають для цього всі необхідні повноваження – навіть до знищення браконьєрських плавзасобів.

Для операції "Лунар" ми задіємо всі можливості, які є в нашому розпорядженні, задля припинення цієї незаконної діяльності,

– сказав міністр внутрішніх справ Австралії.

"Війна віскі": як Данія та Канада поділили острів

Канада має сухопутний кордон не лише із США, а й з Данією. Цей кордон виник лише у 2022 році – після майже пів столітньої суперечки, яка отримала назву "Війна віскі".

Початок дивного конфлікту можна датувати 1973 роком, коли країни провели морський кордон у протоці Нерса – між данською Гренландією і канадським островом Елсмір. Якраз на цій лінії опинився безлюдний острів Ганса площею менш ніж півтора квадратного кілометра. Поділити його так і не спромоглися.

У 1984 році на острів висадилися канадські військові. Вони залишили після себе національний прапор, пляшку віскі "Кенедіан Клаб" та записку: "Ласкаво просимо до Канади!".

Реакція Данії не забарилася. Вже за кілька тижнів сюди прибув міністр у справах Гренландії Том Хоєм. Шанобливо згорнувши канадський прапор, він замінив його своїм та залишив пляшку данського шнапсу. Звісно, теж із запискою: "Ласкаво просимо на Данський острів!". Цей веселий ритуал повторювався з року в рік – навіть після того, як інформація про запаси вуглеводнів не підтвердилася. Подейкують, що пляшки з алкоголем спустошували просто на місці.

Завершенню дивного суперництва посприяла реальна війна. У червні 2022 року Данія та Канада уклали договір, поділивши острів Ганса майже навпіл. За заявами підписантів, це було зроблено, аби продемонструвати підтримку України у її боротьбі проти російської агресії та показати світові, як мають вирішуватися суперечки у XXI столітті.

Я не могла повірити, що ми змогли вирішити це дуже важливе питання. Ми хотіли дати імпульс, особливо з огляду на те, що сталося 24 лютого із вторгненням Росії в Україну. Наш вияв символічний, оскільки ми бачимо, що зараз відбувається незаконне та невиправдане вторгнення,

– сказала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Що ж до ритуального дійства з пляшками, то остання церемонія обміну таки відбулася. Тепер ця унікальна "зброя" у боротьбі за території займає почесне місце в музеях.