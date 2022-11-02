Наші партизани зсередини розвалюють російські війська, – Світан розповів про їхні успіхи

Величезний вклад у боротьбу з російськими окупантами на фронті і поза ним роблять українські партизани. Вони активно працюють на всіх тимчасово окупованих територіях України, а також у глибокому тилу ворога.

Українські партизани є навіть в рядах російської армії

Про це 24 каналу розказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, на Луганщині та Донеччині партизанські загони з'явилися ще у 2014 році.

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Згодом, у 2015 році, партизани перейшли під управління Сил спеціальних операцій, і так є і досі. Тобто, як наголосив Світан, можна говорити, що партизани – це ССО, а ССО – це партизани.

За останні 8 років, а особливо за останній рік, після того, як Росія оголосила загальну мобілізацію до лав армій незаконних квазіреспублік у Луганській та Донецькій областях, чимало партизанів потрапили до складу війська ворога. При чому деякі з них вже дослужилися до майорів та підполковників, тобто тут росіяни не врахували важливого моменту. У результаті – зараз у лавах російської армії воюють українці спецпризначенці.

"Тому ми чуємо багато іноді незрозумілих вибухів, коли ніхто не зрозуміє, звідки прилетіло і що трапилося. Це робота наших партизанів, які зсередини розвалюють росіян", – підкреслив Світан.

Він додав, що правильно кинута або випущена з РПГ граната завдає великих втрат та проблем росіянам, зокрема в логістиці, в особовому складі, в підриві їх боєкомплекту, паливозаправників, паливних складів тощо. Так, наприклад, 1 листопада "бавовна" спіткала окупантів у глибокому тилу – партизани у Псковській області підірвали кілька російських гелікоптерів К-52.

Тобто частину тих справ, які відбуваються, і які іноді ми приписуємо HIMARS, виконують партизанські загони, партизанські групи і ті люди, які потрапивши до російських військ зсередини, їх знищують,

– підсумував Світан.

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