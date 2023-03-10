Як українські захисники виходили з "Азовсталі": СNN оприлюднив історичні кадри

17 травня 2022 року українські військові покинули територію Азовсталі. CNN показав ексклюзивні кадри відходу з меткомбінату.

Також CNN розкрив деталі переговорів між Україною та Росією. За даними видання, українську сторону представляв нардеп від округу в Донецькій області – Олександр Ковальов, з боку окупантів виступав генерал-лейтенант ГРУ Володимир Алексєєв і генерал-майор Олександр Зорін, заступник командувача ГРУ – обидва народились в Україні.

Дивіться також Серед звільнених з російського полону – пастор з Маріуполя, якого вважали загиблим

Процес перемовин

Вперше Ковальов поїхав на окуповану Росією територію 25 квітня 2022 року. Він був шокований спустошенням Маріуполя, яке відбулося за такий кроткий час.

Весь той день Ковальов провів із генералом на прізвисько "Дон" Андрієм Сичовим, який відповідав за керівництво штурмом Маріуполя. Першочерговою метою перемовин, за словами, українського представника, було звільнення цивільних із території комбінату.

Потім Ковальов приїхав до Маріуполя 9 травня. Тоді керівник ГУР Кирило Буданов наполіг, щоб на зустрічі був присутній його перший заступник Дмитро Усов. Росіяни вирішили також "посилитися" – на перемовини прибули Алєксєєв і Зорін.

Під час третього візиту української сторони до Маріуполя відбулася зустріч російських генералів, які керували кривавою війною, з українськими офіцерами, яких Москва зобразила як "неонацистів". У той день Зорін та Алєксєєв зустрілися з щонайменше шістьма захисниками, серед яких був керівник батальйону "Азов" Денис Прокопенко.

Як зазначив, Ковальов тоді вони домовилися про те, що українські військові мали припинити бойові дії, здати завод і перейти під російську опіку. Увечері того самого дня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що розпочалася евакуація українських військових з "Азовсталі".

Як українські військові залишили "Азовсталь": дивіться відео

Вихід з "Азовсталі"