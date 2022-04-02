Як український ПТРК "Стугна-П" знищує броньовану техніку ворога: епічне відео

Щодня підрозділ окремої мотопіхотної Маріупольської бригади дає відсіч загарбникам. Нещодавно бійці зафіксували вдалу роботу по російській техніці з українського протитанкового комплексу "Стугна-П".

Про це мотопіхотна бригада повідомила на своїй фейсбук-сторінці, зазначивши, що Збройні Сили України з кожним днем стають все міцнішими та сильнішими.

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З початку розгортання масштабної війни Росії проти нашої країни, підрозділи окремої мотопіхотної Маріупольської бригади взялися за зброю.

Кожного дня ми демонструємо світу настільки наша армія непохитна та непереможна в боротьбі з рашистським загарбником,

– розповідають воїни.

Щодня їхні підрозділи знищують чималу кількість ворожої техніки, використовуючи українські розробки, серед яких й "Стугна-П".

Наші протитанкісти віртуозно знищують броньовану техніку противника, завдяки протитанковим ракетним комплексам "Стугна-П",

– зазначають мотопіхотинці.

Що таке "Стугна-П"

"Стугна-П" – український протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) другого покоління. Розроблений київським конструкторським бюро "Луч".

Дивіться, як відбувається знищення ворожого танку:

Зверніть увагу, Маріуполь боронять силами 36-ї окремої бригади морської піхоти. Вона діє спільно з підрозділами інших складових сил оборони України.