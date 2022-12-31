Ступак сказав про найвизначніше досягнення України у 2022 році
Є багато значних подій, як от потоплення крейсера "Москва" й вибухи на аеродромі в Енгельсі. Проте наше військо та суспільство стали зовсім іншими, ніж були у 2014 році.
Про це для 24 Каналу розповів колишній працівник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
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"Цивільний компонент беззаперечно став іншим. Люди допомагають армії, навіть часто не знаючи, куди вони кидають гроші. Є збір для військових – гроші скидають", – зазначив Ступак.
Як Україна боролася у 2022 році / Інфографіка 24 каналу
За словами експерта, люди об'єднуються по горизонталі. Їм не потрібні вказівки з органів влади.
Я до сьогодні не знайомий з більшістю людей, які допомагали мені, і яким допомагав я. Знаю лише імена. Це визначальна складова нашої країни за 2022 рік, – додав Ступак.
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