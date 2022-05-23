Як уникнути "мародерства" на держслужбі під час війни

Нещодавно спілкувалася із колегою – керівником центрального органу виконавчої влади. Говорили, як здійснити структурну оптимізацію і зберегти дієвість відомства. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Чому винятки із правил – зло

Запропонувала скористатися методологією функціонального аудиту, яку ми розробили у Національному агентстві з питань державної служби.

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Вона дозволяє кожному державному органу визначити критично необхідні функції й ресурси для їх забезпечення. А відтак – виважено оптимізувати організаційну структуру і визначити актуальну штатну чисельність.

Але колегу зацікавила ще й можливість збереження кількох кадрових позицій у відомстві, які могли виявитися неактуальними внаслідок аудиту. Тобто – імовірність винятків із обов'язкових правил. Після мого застереження, що такі дії мали би ознаки "мародерства" на державній службі, тему згорнули.

Поза сумнівами, актуальність оптимізації та рестарту публічної служби зростає. Війна є подразником надзвичайної ваги. Її виклики вимагають системного бачення і жорстких рішень. Насамперед щодо перегляду функціоналу держслужби і відмови від багатьох усталених реалій.

Ревізія для економії

Наведу промовистий приклад. Експерти НАДС аналізували структуру і функціонал державних органів та з'ясували нагальну необхідність трансформацій. Наприклад, в Україні існує центральний орган виконавчої влади зі штатною чисельністю 73 особи. Фактична чисельність там – 29 державних службовців, з яких у воєнний час задіяно 12. Упевнена, є сенс переглянути статус цього центрального органу державної влади як окремого органу влади на користь департаменту профільного міністерства.

Безумовно, фіналізація таких рішень стане можливою після функціонального аудиту. Саме тому наполегливо рекомендую колегам скористатися цією методологією. Глобальна ревізія управлінських і фінансових ресурсів державних інституцій посилить дієвість держапарату і заощадить бюджетні видатки.

Аби зняти будь-які застереження, НАДС почало із себе. Ми апробували аудит в Агентстві й наших територіальних органах. Вже визначили актуальність функцій структурних підрозділів. Підготували пропозиції щодо нового штатного розпису. До речі, виявили, що саме Агентство має забезпечувати функцію з опрацювання питань функціонального аудиту. Готуємо відповідні юридичні новації.

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Виживання в умовах війни

Державну службу можна порівняти із судинною системою. Вільні судини дозволяють організму вільно дихати. Але накопичені шлаки знесилюють організм. Наважуся сказати, що воєнний шок прочистив наші державні "судини". У перші дні агресії країну втримали мужність військових і фаховість публічних службовців. Увесь цей час у країні надаються критично важливі послуги, виплачуються зарплати і пенсії. Здебільшого це – заслуга усієї публічної влади.

Але наразі важливо зберегти подальшу стабільність держави. Адже війна виснажує і публічних службовців. Ми втрачаємо тисячі кваліфікованих кадрів, які вимушено рятуються в інших регіонах чи країнах.

В Агентстві визначили, що з початку року чисельність державної служби скоротилася на 6 тисяч осіб. Більшість звільнилися із початком війни. На жаль, цей негативний тренд триватиме. Оскільки майже 9,5 тисяч жінок-держслужбовців, рятуючи дітей, виїхали за кордон. Існує ризик, що багато хто найближчим часом не повернеться в Україну.

Надзвичайно болісне питання – перебування наших колег на тимчасово захоплених територіях, а також у районах бойових дій. За оцінками НАДС, там – приблизно 5,4 тисяч держслужбовців. Вони штатно або дистанційно виконують свої обов'язки.

Маємо і трагічну статистику. 39 наших колег загинули, 56 – поранені, 141 – зникли безвісти. Зауважу, що статистика обрахована за наявними даними. Але ми не маємо вичерпної інформації. Тож ситуація насправді ще критичніша.

Упевнена, що ворог свідомо спрямовує вістря репресій проти публічних службовців на місцях. Там усвідомлюють їхню вагу і вплив на мешканців окупованих громад. Саме звідси – сумна статистика про загиблих, поранених і зниклих безвісти колег.

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Ядро має лишитися ядром

Відзначу, що відсоток держслужбовців, які відступилися від присяги, – на рівні похибки. Це підтверджує моє щоденне спілкування з нашими колегами з тимчасово окупованих громад.

Розповім історію з життя. Окупанти намагалися переконати нашу колегу стати їхнім "гауляйтером". Після її жорсткого "ні", вони призначили колаборантом футболіста.

Усі перераховані ризики змушують нас фокусуватися на якісних змінах, які збережуть професійне ядро державної служби. Адже якісні кадри – це потенціал для відновлення країни. Першим кроком до цієї мети бачу системне запровадження функціонального аудиту в усіх без винятку органах публічної влади.

Надалі будуть визначенні рекомендації з оптимізації. Насамкінець лишиться небагато: чесно і принципово втілити їх у життя. Аби суспільство не відчувало присмаку "мародерства" на державній службі. У НАДС знають, як цього досягти, і ми готові надавати усім колегам дружні поради.

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